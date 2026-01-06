Wygląda jak apaszka, ale skutecznie chroni przed utratą ciepła zimą. Trójkątny szalik to jeden z ulubionych dodatków tego sezonu. Nic dziwnego – nadaje stylizacjom modowy sznyt i można go wiązać na wiele sposobów. Jak go nosić? Zobacz inspiracje z ulic Oslo, Londynu i Paryża.

Trójkątny szalik to świetna alternatywa dla klasycznych, długich szali, które dla wielu z nas bywają niewygodne i mało praktyczne. Kształtem i formą przypomina apaszkę, ale jest wykonany z włókien, które dobrze trzymają ciepło, takich jak wełna, alpaka czy moher. Dzięki temu znakomicie zdaje egzamin w chłodne i mroźne dni, a przy tym jest niezwykle stylowy i pasuje zarówno do codziennych, miejskich stylizacji, jak i tych bardziej eleganckich. Najlepiej ubrane it-girls już pokochały go za funkcjonalność i niewymuszony szyk. Zobacz, jak go noszą i zainspiruj się.

źródło: www.instagram.com/ines.frassint

Apaszka to jeden z najbardziej charakterystycznych elementów francuskiego szyku. Nic dziwnego, że Paryżanki zimą zamieniły ją na trójkątny szalik, który można zawiązać w podobny sposób. Najczęściej łączą go z miękkimi swetrami z ciepłych dzianin i szerokimi jeansami. Do takiego kompletu możesz dodać krótką kurtkę, sztuczne futro czy długi, wełniany płaszcz.

Trójkątny szalik możemy wiązać na różne sposoby – klasycznie jak bandanę pod szyją, ale też na głowie w stylu tradycyjnej balaklavy. W drugiej wersji będzie wyglądał bardzo szykownie w połączeniu z modnym, sztucznym futerkiem, jeansami, wełnianymi skarpetami i mokasynami. Możesz też stylizować go w ten sposób z botkami na niskim obcasie czy wygodnymi oficerkami i legginsami.

Trójkątny szalik to doskonały dodatek do puchowej kurtki i praktycznych butów na grubszej podeszwie. Z powodzeniem możesz wykorzystywać go w stylizacjach inspirowanych estetyką gorpcore czy sportowym szykiem.

W cieplejsze dni szalik w kształcie trójkąta możesz nosić jak apaszkę, przewiązując jego końce z przodu pod szyją. W takim wydaniu będzie idealną ozdobą wełnianego płaszcza czy krótkiej, eleganckiej kurtki o kroju marynarki, nawet jeśli do zestawu dodasz jedynie zwykłe, dobrze skrojone jeansy.