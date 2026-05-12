Gdybyśmy miały wybrać tylko jedne buty na ciepłe dni, beżowe mokasyny znalazłyby się na szczycie listy. Są wygodne jak kapcie i sprawdzają się zarówno w biurze, jak i podczas wakacyjnych podróży. Wyjaśniamy, dlaczego warto mieć je w szafie i z czym je łączyć, by wyróżnić się doskonałym wyczuciem stylu.

Mogą być zamszowe, skórzane, sznurowane albo w klasycznym, eleganckim stylu – mokasyny w kolorze cafe latte to buty, które do trendów wracają regularnie co sezon i stanowią idealne dopełnienie niemal każdej stylizacji. Mają płaskie podeszwy, uniwersalny kolor, a przy tym optycznie wysmuklają nogi i dodają sylwetce lekkości. Co więcej: wpisują się zarówno w estetykę dyskretnego luksusu, jak i w stylizacje boho czy inspirowane sportową elegancją.

Jakie beżowe mokasyny wybrać na wiosnę i lato?

Rekordy popularności w ostatnim czasie biją te wykonane z miękkiego zamszu. Są lekkie i wyglądają naprawdę szykownie. Ich fason warto dopasować do swojego stylu. Jeśli w Twojej szafie dominują marynarki, lniane spodnie i koszule, najlepszym rozwiązaniem mogą okazać się klasyczne pensówki lub loafersy bez zbędnych zdobień. Jeśli wolisz wygodny casual i szukasz butów, które warto zabrać ze sobą do walizki, strzałem w dziesiątkę mogą okazać się beżowe mokasyny żeglarskie – ze sznurowaniem z przodu.

Jak nosić beżowe mokasyny? Stylizacje na wiosnę i lato

Beżowe mokasyny nieprzypadkowo stały się synonimem ponadczasowej klasyki. To buty pasujące zarówno do ubrań basic, takich jak błękitne jeansy czy biała koszula, jak i do bardziej wyszukanych elementów garderoby, zdobionych wzorami czy o awangardowych krojach. Zgrany duet stworzą z białymi spodniami: garniturowymi, z lnu lub denimu, o prostej formie lub zaokrąglonych nogawkach typu barrel. To połączenie wygląda świeżo i elegancko.

Mokasyny w kolorze kawy z mlekiem pasują idealnie do jeansów: od błękitnych, przez ciemnogranatowe, aż po szare i czarne. W zależności od okazji i stylu możesz dodać do nich koszulę i marynarkę, romantyczną bluzkę z marszczeniami albo dobrej jakości T-shirt. Każdy z tych zestawów godzi komfort noszenia z elegancją.

Beżowe mokasyny z powodzeniem możemy nosić do ulubionych spódnic o dowolnej długości i stylu. To buty, które równie dobrze wyglądają w zestawie z midi w groszki i mini inspirowaną estetyką preppy.

Loafersy w beżowym kolorze mogą okazać się również idealnym obuwiem do szortów: jeansowych, garniturowych, lnianych czy satynowych.