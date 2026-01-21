Nie rurki i nie szerokie nogawki. W tym sezonie hitem są granny jeans – dosłownie: babcine jeansy. Ten modny fason już stał się bestsellerem wśród najlepiej ubranych kobiet na całym świecie. Trudno się dziwić. To jeden z najwygodniejszych modeli od wielu lat. Jak go nosić? Podpowiadamy.

Granny jeans – o tym trendzie będzie głośno w 2026 roku. Jak wyglądają babcine jeansy?

Granny jeans, czyli babcine jeansy, to fason podobny do kultowych mom-jeansów popularnych w latach 80. i 90. Mają wysoki stan, proste nogawki i luźny krój, który nie opina ciała i dodaje stylizacjom nonszalancji. W tym sezonie hitem będą przede wszystkim jasnoniebieskie, ale też białe czy kremowe. W czym tkwi ich sekret? Nie tylko w komforcie noszenia. To spodnie pasujące zarówno do casualowych, jak i bardziej eleganckich zestawów.

Komu pasują granny jeans?

Babcine jeansy przypadną do gustu osobom, które szukają złotego środka pomiędzy szerokimi nogawkami a dopasowanymi rurkami. Będą też idealne dla kobiet, które lubią, gdy styl idzie w parze z wygodą. Ten krój nie jest opięty, zapewnia swobodę ruchów i pozwala cieszyć się komfortem przez cały dzień.

Jak nosić babcine jeansy?

Granny jeans to bardzo uniwersalny element garderoby, który możesz nosić na wiele sposobów. Są dobrą bazą stylizacji, która idealnie łączy się zarówno z efektownymi bluzkami, jak i miękkimi swetrami czy stylowymi okryciami wierzchnimi. Trendsetterki łączą je z wełnianymi płaszczami czy ciepłymi futrami. W cieplejsze dni świetnie sprawdzą się z kolei romantyczne koszule, mokasyny, eleganckie marynarki, skórzane kurtki czy baleriny.