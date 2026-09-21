Kendall Jenner została twarzą jesiennej kampanii online kolekcji Ultralight with Cashmere, jednej z najbardziej rozpoznawalnych linii Intimissimi. Jej znaki rozpoznawcze to lekkość, wygoda i fasony, które łatwo dopasować do różnych stylizacji.

Wybór Kendall Jenner nie jest zresztą przypadkowy. Modelka już wcześniej zwróciła uwagę na jeden z modeli kolekcji. Podczas podcastu „On Purpose with Jay Shetty” pojawiła się w topie Ultralight with Cashmere Boatneck Top. Stylizacja szybko zaczęła żyć własnym życiem w social mediach, a sam model zyskał sporą popularność wśród miłośników mody.

– Nonszalancki, swobodny styl Kendall Jenner doskonale odzwierciedla wszystko, co reprezentuje ta kolekcja – ponadczasową modę, wszechstronność i nowoczesną kobiecość. Nawiązanie z nią współpracy w charakterze naszej digital ambasadorki jest autentyczną kontynuacją tej historii – mówi Matteo Vernonesi, CEO Intimissimi i członek zarządu.

Jesienna kampania została podzielona na cztery odsłony. W każdej z nich Kendall Jenner pokazuje inne modele Ultralight with Cashmere i sposób, w jaki można włączyć je do codziennej garderoby. Materiały będą pojawiać się na stronie internetowej Intimissimi oraz w mediach społecznościowych marki.

Na początek uwagę przyciąga top z dekoltem w serek i koronkowym wykończeniem. To jeden z modeli kolekcji, który szczególnie dobrze radzi sobie w mediach społecznościowych. Jego charakterystyczną cechą jest możliwość noszenia go na różne sposoby – top można także odwrócić, zmieniając przód z tyłem. Pomysł szybko podchwycili twórcy modowi na TikToku, a stylizacje z wykorzystaniem modelu zebrały już miliony wyświetleń.

W kampanii Kendall Jenner ma na sobie wersję z długim rękawem i koronkowym wykończeniem w czekoladowym odcieniu. Model dostępny jest również w czerni, wanilii, intensywnym niebieskim, toffi, jasnym i ciemnym szarym melanżu, miodowym beżu, ciemnym burgundzie oraz beżowym melanżu. W sezonie jesień-zima 2026 do palety dołączają cztery nowe kolory: baltic green, purple grape, woodland green i port red.

Modelka zestawiła top z balkonetką Denise Pretty Flowers w kolorze mocha brown oraz jedwabnymi szortami z koronkowym wykończeniem. To stylizacja, która dobrze pokazuje, na czym opiera się kolekcja: poszczególne elementy można nosić osobno, łączyć ze sobą albo zestawiać z ubraniami z codziennej garderoby.

– Szczerze mówiąc, ciągle wracam do kolekcji Ultralight with Cashmere – bardziej z przyzwyczajenia niż z jakiegokolwiek innego powodu. Jest wygodna, pasuje do wszystkiego i stała się jednym z tych elementów garderoby, po które sięgam bez zastanowienia – mówi Kendall Jenner.

Cała kolekcja jest dostępna na stronie internetowej Intimissimi.