Moda coraz częściej wychodzi poza granice miasta i skręca w stronę funkcjonalności, wygody oraz przygody. Współczesne trendy czerpią inspiracje z podróży, eksploracji i potrzeby bycia gotowym na każdą sytuację. Chodzi zarówno o miejską dżunglę, jak i nieznany teren. Pinterest przewiduje, że jednym z największych trendów, który pokochają zarówno milenialsi jak i gen z będzie estetyka wędrówki.

Khaki modne w 2026 roku

„Zanurz się w najnowszym odkryciu świata mody. W tym roku pokolenie Z i millennialsi przyjmą nową estetykę inspirowaną wędrowcami z całego świata. Pomyśl o bermudach khaki, streetwearze gotowym na przygodę oraz kamizelkach z kieszeniami na kieszeniach. Jeśli Twój look przetrwałby prawdziwe pustynne warunki, robisz to dobrze”, czytamy na Pintereście.

Ten trend łączy styl z praktycznością. Stonowane barwy, wytrzymałe materiały i funkcjonalne detale. Pokazują, że moda może być nie tylko estetyczna, ale też użyteczna, a zatem idealna dla tych, którzy cenią swobodę, ruch i gotowość na nowe wyzwania.

Oprócz estetyki inspirowanej wędrowcami, Pinterest przewiduje garść innych trendów. Modne będzie między innymi glamoratti, poetcore, czy chłodne odcienie błękitu. W 2026 roku moda będzie jednocześnie odważna i na pewno bardzo ciekawa!