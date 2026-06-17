Eleganckie szorty na lato 2026? W tym sezonie wybieramy bermudy z nogawkami w kant. Idealne znalazłam w ulubionych sieciówkach. Są lekkie, przewiewne i nadają ton wakacyjnym stylizacjom.

Tego lata nie mają sobie równych. Garniturowe bermudy zostały uznane najmodniejszymi eleganckimi szortami lata 2026. Najpierw królowały podczas fashion weeków. U Moschino były łączone z marynarkami do kompletu. U Fforme zestawiono je z prostym topem i długim płaszczem. Z kolei COS proponuje nosić je do butów inspirowanych męską garderobą: skórzanych oksfordów i mokasynów. Trend szybko przeniósł się wybiegów na ulice modowych stolic: od Paryża po Kopenhagę. Nic dziwnego. Spodenki z nogawkami to odpowiedź świata mody na rosnącą potrzebę komfortu i rzecz, która doskonale wpisuje się w estetykę dyskretnego luksusu.

Gdzie kupić garniturowe bermudy damskie na lato 2026?

Mogą być klasyczne – białe lub czarne, albo mieć jeden z modnych odcieni brązu. W trendach na lato 2026 prym wiodą bermudy w neturalnych barwach: piaskowych beżach, śmietankowych bielach i tonach czekolady. W upalne dni najlepiej sprawdzą się te z dobrym składem: z wiskozy, lnu, bawełny czy przewiewnego lyocellu. Właśnie takie znalazłam w sieciówkach: w H&M, Mango czy Zarze.

1 Białe bermudy garniturowe Kup teraz

2 Kremowe bermudy w prążki Kup teraz

3 Miętowe bermudy Kup teraz

4 Czekoladowe bermudy Kup teraz

5 Bermudy z lnu Kup teraz

6 Czarne klasyczne bermudy Kup teraz

Jak nosić garniturowe bermudy? Stylizacje na lato 2026

Ich fenomen tkwi nie tylko w tym, że doskonale łączą elegancję z wygodą. Eleganckie bermudy są też bardzo uniwersalne i zdają egzamin w wielu sytuacjach. Z powodzeniem możemy nosić je do lnianej koszuli i szpilek – najlepiej niewysokich, typu kitten-heels, z otwartymi palcami lub piętą.

Materiałowe bermudy świetnie współgrają z klasycznym T-shirtem i płaskimi butami: od balerin aż po mokasyny. Nic nie stoi też na przeszkodzie, by nosić je do eleganckich, skórzanych klapków, np. minimalistycznych japonek w miejskim stylu.