W tej kolekcji najważniejsze są warstwy, miękkie materiały i swobodne fasony. To garderoba pomyślana na co dzień, czyli taka, którą można łatwo dopasować do zmieniającej się pogody, własnego stylu i planu dnia. Obok prostych, codziennych elementów pojawia się bardziej zdecydowane krawiectwo, dzięki czemu wygoda idzie tu w parze z wyrazistą formą.

Kolekcja została podzielona na trzy części, które odpowiadają kolejnym etapom sezonu. Jesień zaczyna się od lekkich warstw, denimu i bawełnianych koszul. The First Layer to propozycje na pierwsze chłodniejsze dni, kiedy zamiast grubych okryć wystarczy jeszcze kilka dobrze dobranych warstw. Charakter tej części buduje połączenie burgundu z błękitem i niebieskimi paskami. Ten wzór pojawia się zarówno na koszulach, jak i longsleeve’ach, dodając prostym fasonom nieco bardziej wyrazistego charakteru.

Wraz ze spadkiem temperatur przychodzi czas na Cold Weather Uniform. Tutaj garderoba robi się cieplejsza i bardziej otulająca. Flanela, dzianiny, szerokie spodnie oraz wełniane okrycia tworzą zestawy, które można dowolnie ze sobą łączyć. Nie chodzi jednak o jeden określony sposób noszenia – poszczególne elementy można zestawiać ze sobą zależnie od okazji i własnych upodobań.

Zimową część kolekcji – Winter, Your Way – uzupełniają jodełka, wełna merino i pełniejsze warstwy. To właśnie tutaj widać, jak kolekcja zmienia się wraz z sezonem: lekkie jesienne materiały ustępują miejsca tym, które lepiej sprawdzają się podczas zimowych dni. Wełniane elementy można nosić jako bazę stylizacji albo wykorzystać je do budowania kolejnych warstw.

Materiały zmieniają się więc razem z temperaturą. Na początku sezonu dominują bawełna i denim, później pojawia się flanela oraz miękkie mieszanki z wiskozą, a wraz z nadejściem zimy – wełna i wełna merino. Paleta kolorów pozostaje stonowana, ale nie jest monotonna. Tworzą ją burgund, błękit, szarości, grafit, czerń, ecru i beż. Ważnym elementem są również paski, które powracają w różnych odsłonach kolekcji.



Co istotne, podział na trzy rozdziały nie oznacza zamkniętych, sztywnych zestawów. Kolory, faktury i fasony powracają w kolejnych częściach, dlatego można je ze sobą swobodnie łączyć. Koszula z pierwszej części sezonu może stać się bazą zimowej stylizacji, a wełniane elementy można zestawiać z denimem czy dzianinami.

AW26/27 FEMSSY to przede wszystkim garderoba, która ma nam służyć przez cały sezon.