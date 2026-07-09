Podczas Paris Fashion Week Autumn/Winter 2026 Ewa Minge zaprezentowała projekt „Siedem Grzechów Współczesnych” pod strategicznym patronatem marki ESOTIQ, której jest wieloletnią ambasadorką. Po ośmioletniej przerwie artystka wraca do Paryża nie z klasycznym pokazem mody, lecz z multimedialnym performansem łączącym sztukę, muzykę, taniec i Couture.

Punktem wyjścia projektu jest cykl siedmiu dzieł sztuki oraz wieloletnia praca Ewy Minge z tematem kobiecego ciała – jego formą, intymnością, siłą i kruchością. „Siedem Grzechów Współczesnych” nie opowiada jednak o grzechach, lecz o wartościach, które – zdaniem artystki – powinny definiować współczesny świat: miłości, czasie, odwadze, cnocie, wolności, szczęściu i inteligencji. To manifest o świecie, który utracił równowagę, oraz o człowieku, który próbuje ją odnaleźć.

Wydarzenie miało formę żywego spektaklu. Siedem dzieł sztuki zostało ożywionych przez siedem muzycznych kompozycji stworzonych specjalnie dla projektu. Muzyka powstała z połączenia dwóch światów – operowego głosu Alicji Węgorzewskiej, wykonywanego na żywo, oraz ze współczesnej kompozycji Adama de Great. Ruch sceniczny przygotował Michał Bartkiewicz, tworząc siedem odrębnych etiud choreograficznych wykonywanych przez czternastu polskich tancerzy. Oprawę graficzną projektu przygotował Oskar Minge.

Po części performatywnej narracja przeszła w przestrzeń mody. Na wybiegu pojawiły się międzynarodowe modelki, prezentujące sylwetki Couture, wykonane ręcznie przez zespół mistrzyń krawiectwa. W kreacjach wykorzystane zostały m.in. ręcznie rzeźbione dzianiny, jedwab najwyższej jakości, francuskie koronki, ręcznie tkane samodziały oraz struktury tworzone jak dzieła sztuki. Każda sylwetka funkcjonowała jako ruchoma rzeźba i część artystycznego manifestu.

Istotnym elementem projektu jest wieloletnia współpraca Ewy Minge – artystką, projektantką i twórczynią, która od ponad 35 lat działa na styku rzeźby, malarstwa, designu i mody. Jej filozofia zakłada brak podziału między sztuką wysoką a projektem funkcjonalnym – wszystko zaczyna się od sztuki. Od tej idei rozwinęła się współpraca z marką ESOTIQ. Bielizna to najbliższa ciału kobiety warstwa ubioru, stąd stała się bazą dla części kreacji Couture. Wybrane kroje i modele ESOTIQ zyskały nowy, artystyczny kontekst, pokazując, jak moda wysoka może przenikać do codzienności. Marka ESOTIQ w dniu pokazu rozpoczęła przedsprzedaż modeli powstałych we współpracy z Ewą Minge.