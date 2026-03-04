Nie zawsze wiosna przychodzi punktualnie, zgodnie z tym, co wskazuje kalendarz. Czasem zaczyna się od detalu – od pastelowego kolczyka, od kamienia, który łapie promienie słońca, od złotego łańcuszka muskającego skórę. W tym sezonie marka Vezzi zaprasza do świętowania Dnia Kobiet biżuterią, która nie jest zwykłym dodatkiem.

Kwiaty, które nie zwiędną

Wiosenna kolekcja to prawdziwy ogród form – subtelnych, dziewczęcych, ale świadomych swojej siły. Motyw kwiatu powraca w wielu odsłonach, od minimalistycznych po bardziej wyraziste, dzięki czemu łatwo znaleźć coś dla bliskiej osoby… albo dla siebie samej.

Bransoletka z drobnym kwiatuszkiem to lekki, codzienny akcent – idealny do jeansów i białej koszuli. Kolczyki z perełką łączą nutę retro z ponadczasową elegancją. Z kolei naszyjnik typu krawatka pięknie podkreśla dekolt i pracuje przy każdym ruchu – przyciąga spojrzenia, ale nie dominuje stylizacji.

Jeśli planujesz wieczorne wyjście z okazji 8 marca, postaw na wersję z kryształkami – odbijają światło niczym tafla wody w pierwszym, wiosennym słońcu. Fanki klasyki odnajdą się w prostych kolczykach-kwiatach i delikatnym naszyjniku z pojedynczym motywem. To duet, który daje efekt świeżości bez przesady.

W tej kolekcji dużą rolę gra kolor. Fiolet dodaje stylizacjom nuty tajemniczości, niebieski koi i wprowadza harmonię, a róż podkreśla miękkość i romantyczny charakter. To biżuteria dla kobiet, które lubią wyrażać siebie przez detale.

Kamienie naturalne – energia, którą nosisz blisko

W propozycjach na Dzień Kobiet nie zabrakło również naturalnych kamieni. To one nadają biżuterii głębię i symbolikę. Modele z agatem łączą delikatną formę z surowym charakterem minerału. Agat od lat kojarzony jest z równowagą i wewnętrzną siłą – może być więc małym talizmanem na intensywną codzienność.

Naszyjnik z motywem słońca i agatem przyciąga energią, a warianty z księżycem przypadną do gustu romantyczkom. W kolekcji znajdziemy także kwiat z kamieniem słonecznym, który mieni się ciepłymi refleksami, oraz model z rodonitem – minerałem łączonym z empatią i czułością wobec samej siebie.

Mocniejszy akcent? Serce z jaspisem dalmatyńczykiem – kontrastowe, nieoczywiste, stworzone dla kobiet, które lubią przełamywać schematy. W duecie z elastycznym pierścionkiem w tym samym odcieniu tworzy zestaw, obok którego trudno przejść obojętnie.

Nowy sezon, nowa energia

Dzień Kobiet nie musi być wyłącznie symboliczną datą w kalendarzu. Może stać się pretekstem do małej zmiany – odświeżenia szkatułki, spojrzenia na siebie z większą czułością, dodania stylizacjom koloru.

Wiosenna kolekcja Vezzi zachęca, by nosić biżuterię odważnie, wybierać kamienie, które z nami rezonują i łączyć delikatność z siłą. Czasem wystarczy jeden drobny kwiatuszek, by przypomnieć sobie, że możemy rozkwitać dokładnie tak, jak chcemy.

Materiał promocyjny marki Vezzi.