Świat mody na nowo zachwyca się rękodziełem. W centrum zainteresowania na wiosnę i lato 2026 znalazły się dodatki robione na szydełku. Od czapek w stylu boho po torebki z metalicznej przędzy – te akcesoria wyniosą stylizacje na wyżyny.

Moda wraca do korzeni. Sezon wiosna-lato 2026 to nie tylko minimalistyczne, rzeźbiarskie formy i powrót wzorów w stylu retro, ale też zachwyt nad rzemiosłem, naturalnymi tworzywami i teksturą. Na wybiegach największych marek pojawiły się elementy robione na szydełku. U Gabrieli Hearst wzrok przyciągała długa sukienka wykonana ręcznie z małych, dzierganych gwiazdek. Magda Butrym zachwyciła kolekcją, która łączyła architektoniczne kształty, bieliźniane tropy, drapowania i hand-crochet. Jednym z najbardziej pożądanych dodatków stała się z kolei szydełkowa wersja torebki Le Turismo od francuskiej marki Jacquemus. Na odpowiedź mody ulicznej nie trzeba było długo czekać.

Akcesoria robione na szydełku w trendach na wiosnę i lato 2026

Momentem przełomowym okazał się tydzień mody w Kopenhadze, podczas którego trendsetterki ochoczo uzupełniały swoje stylizacje o jedno konkretne nakrycie głowy – robioną na szydełku jarmułkę. Ta charakterystyczna czapka już dawno zyskała status najmodniejszego dodatku na wiosnę i lato 2026. Nie tylko wspaniale przełamuje rutynę codziennego stylu, ale też ujarzmia najbardziej niesforne kosmyki na wietrze. Idealnie współgra zarówno z lnianą koszulą, jak i ze zwykłym T-shirtem i bermudami. Na tym nie koniec.

Uwagę przykuwają też robione na szydełku kapelusze typu bucket. Chronią głowę przed słońcem i nadają stylizacjom ostateczny sznyt. Wystarczy sięgnąć po takie nakrycie głowy, by nawet niepozorny set z białym T-shirtem i jeansami wyglądał bardziej interesująco.

Na znaczeniu zyskują także szydełkowe torebki: plecione z przędzy shopperki, kopertówki i kuferki. Najmodniejsze mają neutralny, słomkowy odcień albo są wykonane z tworzywa z metaliczną nitką, która pięknie mieni się w słońcu.

Nie możemy pominąć również ażurowych chust. Nawiązujące do tradycyjnego rękodzieła apaszki w tym sezonie przewiązujemy na biodrach albo używamy zamiast paska do boho-sukienki czy oversize’owej marynarki. Trudno o bardziej efektowny element stylizacji.

W czym tkwi ich fenomen? Akcesoria robione na szydełku to dowód na to, że aby bawić się stylem nie potrzebujemy od razu wymieniać całej garderoby. Czasami wystarczy jeden detal, by odmienić charakter zwykłej stylizacji.