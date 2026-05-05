Długie, zwiewne i przyciągające spojrzenia — sukienki maxi co sezon wracają na modowe podium w wielkim stylu. Nic dziwnego, bo łączą w sobie wygodę i elegancję, której trudno się oprzeć. Potrafią być romantyczne, minimalistyczne albo wyraziste. Oto 5 propozycji, które znajdziesz obecnie w siecówkach.

Wiosna w pełni, wszystko rozkwita, a temperatura na oknem powoli szybuje w górę. Jest to więc najlepszy czas na zakup nowej sukienki, a najlepiej tej o długości maxi. Tego typu modele od lat pozostają jednym z najbardziej zmysłowych elementów kobiecej garderoby. Ich siła tkwi w paradoksie: są jednocześnie spektakularne i niewymuszone, efektowne, a przy tym niezwykle komfortowe. Wystarczy jeden dobrze dobrany model, by stworzyć stylizację, która nie potrzebuje wielu dodatków. Projektanci niezmiennie powracają do tej formy, reinterpretując ją w duchu aktualnych trendów — od romantycznego boho po nowoczesny minimalizm. W tym sezonie maxi wraca w szczególnie wyrafinowanej odsłonie, balansując między lekkością a wyrazistą formą.

Sukienki maxi powracają na modowy piedestał

Sukienka o długości maxi nie tylko chroni przed słońcem, ale może być także przewiewna i komfortowa w noszeniu, jeśli wybierzemy modele z lnu, wiskozy czy delikatnej bawełny. Maxi doskonale odnajduje się w miejskim krajobrazie, ale równie dobrze wygląda na wakacyjnych wyjazdach — wystarczy zmienić dodatki, by nadać jej zupełnie inny charakter.

To także jeden z najbardziej uniwersalnych fasonów — maxi dobrze prezentuje się praktycznie na sylwetce. Wysoki stan optycznie wydłuża nogi, wiązania podkreślają talię, a luźniejsze kroje nadają stylizacji nonszalancji. W tym sezonie szczególnie wyraźnie zaznaczają się inspiracje latami 70., subtelne printy oraz stonowana paleta barw przełamana akcentami intensywnego koloru. Maxi sukienka przestaje być wyłącznie „bezpiecznym wyborem” — staje się świadomą deklaracją stylu.

Specjalnie dla Was wybrałyśmy 5 ciekawych modli, które znajdziesz obecnie w popularnych siecówkach.

1 Czerwona suknia z białymi kwiatami H&M Kup teraz Tunikowa sukienka z baloniastym rękawem H&M. Cena: 209, 99 zł

2 Drapowana sukienka maxi H&M Kup teraz Długa sukienka z miękkiego dżerseju w odcieniu masełkowym H&M. Cena: 127, 99 zł

3 Lekka sukienka z domieszką lnu H&M Kup teraz Długa trapezowa sukienka z delikatnej tkaniny z mieszanki lnu i wiskozy H&M. Cena: 164, 99 zł

4 Sukienka maxi w groszki Reserved Kup teraz Sukienka o dopasowanym kroju z wiązanym szalem w grochy Reserved. Cena: 139, 99 zł