Z powodzeniem zastępuje białe jeansy, dodaje stylizacjom lekkości i pasuje zarówno do butów na obcasie, jak i niezawodnych sneakersów. Długa spódnica w najmodniejszym kolorze roku wprowadza do ubioru ład i stanowi idealne tło dla barw i wzorów. Dlaczego warto mieć ją w szafie i z czym ją łączyć w tym sezonie? Odpowiadamy.

Spódnice maxi do niedawna kojarzyły się ze stylem boho, ewentualnie – z wielkimi galami i czerwonym dywanem. Od kilku sezonów zaskakują nas jednak swoją uniwersalnością. Na tle wszystkich modeli, które wróciły w wielkim stylu, szczególnie wyróżnia się jeden – długa, biała, rozkloszowana spódnica, którą bez wahania umieściłybyśmy na liście podstawowych elementów garderoby. Choć ma efektowny krój i potrafi robić wrażenie, jest gładka, wygodna i pasuje zarówno do casualowych, jak i bardziej eleganckich stylizacji.

Z czym nosić białą spódnicę? Wiosną łączymy ją ze sportowym obuwiem

Sneakersy i spódnica to zestaw, który doskonale łączy styl z komfortem noszenia. Do białej maxi pasują przede wszystkim minimalistyczne adidasy, retro modele w typie Handball Spezial czy fasony inspirowane trekkingiem. Nadają stylizacjom miejskiego charakteru i świetnie sprawdzają się podczas długich spacerów. Na górę możemy włożyć zarówno marynarkę, jak i najzwyklejszy longsleeve w paski. Będzie wygodnie i szykownie.

Biała spódnica w eleganckim wydaniu – trendsetterki dają przykład

Choć długa spódnica w kolorze cloud dancer znakomicie wpisuje się w miejski dress code, równie dobrze odnajduje się w bardziej eleganckich stylizacjach. Połącz ją z czarnymi elementami, a zyskasz efektowny kontrast i niezwykle szykowną całość. Postaw na klasyczną, lnianą koszulę, dopasowany top albo garniturową kamizelkę. Najlepiej sprawdzą się też klasyczne buty, takie jak baleriny z czarnym noskiem, klapki na małym obcasie czy szpilki typu kitten. W takim wydaniu biała spódnica będzie idealna na randkę czy inną wyjątkową okazję.

Biała spódnica i brązowe dodatki – wymarzony zestaw na wiosnę

Biel to w modzie kolor bazowy, pasujący zarówno do klasycznych, jak i pastelowych odcieni. W tym sezonie z chęcią łączymy ją z brązem, co widać wyraźnie w najmodniejszych stylizacjach z długą spódnicą. W połączeniu z zamszową, karmelową marynarką, kowbojkami czy czekoladową koszulą wygląda zupełnie inaczej, niż w zestawie z pudrowym różem czy błękitem. Warto się zainspirować.

Długa spódnica w bieli w dziewczęcym wydaniu – jak ją nosić?

Jak stworzyć lekką, dziewczęcą stylizację z białą spódnicą do kostek? Połącz ją z balerinami – klasycznymi, z kokardką lub z paskiem i dodaj akcesoria w pastelowych tonacjach. Takie buty sprawią, że set będzie wyglądał świeżo i zapewni maksymalny komfort, a dodatek pudrowego różu, maślanej żółci, pistacji czy błękitu doda mu jeszcze więcej uroku. To idealny pomysł na wiosenną stylizację na kawę z przyjaciółką czy spacer.