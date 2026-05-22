Delikatne paski ponownie wracają do łask i pojawiają się niemal wszędzie — od koszul i sukienek po spodnie, czy lekkie swetry. To trend, który łączy ponadczasową elegancję z niewymuszoną wygodą, dlatego pokochały go zarówno minimalistki, jak i fanki klasycznych stylizacji. Co ważne wiele tego typu ubrań znajdziesz już w sieciówkach.

Paski od lat regularnie wracają na wybiegi, jednak tym razem projektanci stawiają przede wszystkim na cienkie, dyskretne linie w stonowanych kolorach. Zamiast kontrastowych zestawień i marynarskiego klimatu pojawiają się beże, błękity, złamana biel czy pastelowe odcienie różu i szarości. Dzięki temu ubrania w paski prezentują się niezwykle lekko i elegancko.

Paski wracają do łask. Co warto kupić w sieciówkach?

Największym hitem sezonu są oversize’owe koszule z delikatnym prążkiem. Świetnie wyglądają zarówno z jeansami, jak i lnianymi spodniami czy szortami. Fashionistki noszą je nonszalancko rozpięte lub wpuszczone tylko z jednej strony, tworząc swobodny, miejski look. Popularnością cieszą się również szerokie spodnie w pionowe paski, które optycznie wydłużają sylwetkę i dodają stylizacji lekkości.

Poniżej przedstawiamy kilka nowości z kolekcji H&M.

