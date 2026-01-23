34. Finał WOŚP tuż za rogiem. Gwiazdorskie aukcje rozpalają emocje internautów

Do 34. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zostały już tylko dni, a internetowe licytacje – jak co roku – biją rekordy popularności. Wśród najbardziej pożądanych ofert znalazły się propozycje przygotowane przez Fundację LOTTO oraz Roberta Lewandowskiego. To prawdziwe perełki nie tylko dla fanów sportu, ale też dla wszystkich, którzy chcą połączyć emocje z pomaganiem.

Gramy o zdrowie najmłodszych

W niedzielę, 25 stycznia, Polska ponownie zagra razem pod hasłem „Zdrowe brzuszki naszych dzieci”. Tegoroczna zbiórka WOŚP wesprze diagnostykę i leczenie chorób układu pokarmowego u najmłodszych pacjentów. Tradycyjnie ogromnym zainteresowaniem cieszą się aukcje wystawiane przez gwiazdy i partnerów fundacji – a te od LOTTO i Roberta Lewandowskiego należą do absolutnej czołówki.

Sportowe perełki od Roberta Lewandowskiego

Jednym z najmocniejszych punktów tegorocznych licytacji jest domowa koszulka FC Barcelony z sezonu 2024/2025, opatrzona autografem Roberta Lewandowskiego. To wyjątkowy przedmiot kolekcjonerski – właśnie w tym stroju polski napastnik sięgnął po mistrzostwo Hiszpanii, Puchar Króla oraz Superpuchar Hiszpanii. Na kilka dni przed finałem cena przekroczyła już 2600 złotych, a zainteresowanie nie słabnie.

Dla tych, którzy chcą pójść o krok dalej, Fundacja LOTTO przygotowała kolejną gratkę: prawy but piłkarza z autografem i osobistą dedykacją dla córki Lewandowskiego, Klary. Taki detal znacząco podnosi wartość przedmiotu, a licytacja już teraz przekroczyła 500 złotych. Wszystko wskazuje na to, że końcówka aukcji przyniesie jeszcze sporo emocji.

Nie tylko futbol. VIP-owskie emocje na Służewcu

Choć piłka nożna elektryzuje najbardziej, Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej zadbała także o fanów innych sportowych doznań. Wśród ofert znalazł się pakiet VIP na Galę Derby na Torze Wyścigów Konnych Służewiec, która odbędzie się 5 lipca 2026 roku.

To jedno z najbardziej prestiżowych wydarzeń w kalendarzu warszawskich wyścigów – dzień pełen elegancji, wielkich emocji i wyjątkowej atmosfery. Zwycięzca licytacji zyska dostęp do zakulisowych atrakcji i możliwość przeżycia gali w naprawdę ekskluzywnym wydaniu. Aktualnie cena pakietu wynosi około 400 złotych, jednak – jak pokazują doświadczenia z poprzednich lat – wszystko może się jeszcze zmienić.

Pomaganie, które naprawdę się opłaca

Internetowe aukcje WOŚP to coś więcej niż rywalizacja o unikatowe przedmioty. To realna szansa, by połączyć przyjemność z pomaganiem i dołożyć swoją cegiełkę do wsparcia dziecięcego zdrowia. Finał już w najbliższą niedzielę, a emocje – zarówno na licytacjach, jak i w sercach darczyńców – z pewnością sięgną zenitu.