Kiedy temperatury spadają poniżej zera, potrzebujemy ubrań, które nie tylko dobrze wyglądają, lecz przede wszystkim – chronią przed utratą ciepła. Co nosić w mroźne dni? Wybrałyśmy kilka sprawdzonych połączeń idealnych na zimę 2026.

Choć wydawało nam się, że zimy z temperaturami sięgającymi kilkunastu stopni poniżej zera należą do przeszłości, opady śniegu i mróz potrafią zaskoczyć nas w najmniej oczekiwanym momencie. Biała pora roku bywa wówczas szczególnie urokliwa, pod warunkiem, że wiemy, w co się ubrać, by móc cieszyć się komfortem. W te dni znakomicie sprawdza się zasada trzech warstw – pierwsza – najbliżej ciała ma za zadanie utrzymać suchość i ciepło, druga – izoluje od warunków zewnętrznych, trzecia – chroni przed niskimi temperaturami, wiatrem czy śniegiem. Najlepiej sięgać po ubrania z naturalnych, oddychających włókien. Nieocenione pozostają wełniane swetry i płaszcze czy kurtki wypełnione pierzem i puchem. Nie zapominajmy też o czapce i dobrze dobranym obuwiu, które nie powinno przemakać. Jeśli zastanawiasz się, jak stawić czoła mrozom w dobrym stylu, sprawdź najlepsze pomysły na zimowe stylizacje łączące komfort z wiodącymi trendami.

Warstwy to klucz do sukcesu, gdy chcemy ubrać się ciepło i szykownie zarazem. Nie wahaj się przed włożeniem wełnianego golfu pod oversize’ową koszulę czy sweter w rozmiarze XXL. Takie połączenia wyglądają stylowo i zdają egzamin nawet przy bardzo niskich temperaturach za oknem.

Mroźne dni zimą to idealny moment na wyjęcie z szafy najcieplejszych swetrów. Jak wiadomo, ich komfort termiczny nie zależy od grubości, lecz składu. Warto inwestować w modele z wełną, merino, alpaką czy moherem, które dobrze izolują od chłodu. Mając taką bazę, możesz dowolnie eksperymentować ze stylem, sięgając chociażby po ulubione jeansy i wełniany płaszcz czy luźne spodnie i puchową kurtkę.

Jeśli zimą wyjątkowo marzniesz, zadbaj o dodatkową warstwę ciepła. Strzałem w dziesiątkę może okazać się kamizelka z wełny merino, która skutecznie chroni przed zimnem i dobrze wygląda pod płaszczem czy kurtką. Możesz założyć ją na golf, sweter czy longsleeve, a wiosną nosić zamiast okrycia wierzchniego tak, jak od lat robią to słynące z doskonałego wyczucia stylu Francuzki.

Czym byłaby zima bez dobrej jakości puchowej kurtki? Dla wielu osób to okrycie wierzchnie jest nieodłącznym elementem ciepłych stylizacji na mroźne dni. Z czym je łączyć? Z ulubionymi jeansami, swetrami i botkami, ale też z legginsami i śniegowcami – w stylu apres ski.

Jeśli mowa o legginsach, zimą sięgamy po te ocieplane – wykończone polarem lub wełną merino. To tworzywa o doskonałych właściwościach termoizolacyjnych idealne na mróz i śnieg. Możesz połączyć je z butami typu Ugg, Emu czy Moon Boot, oversize’owym swetrem i ulubionym okryciem wierzchnim. W tym sezonie sięgamy nie tylko po wełniane płaszcze, ale także dobrze trzymające ciepło sztuczne futra.