Ciepłe śniegowce na mrozy. 4 modele, które wpadły nam w oko
Śniegowce to idealne rozwiązanie na zimowe warunki. Takie obuwie jest bowiem ciepłe, wygodne i praktyczne. Główne cechy śniegowców to przede wszystkim izolacja termiczna; wysokiej jakości materiały, takie jak wełna, futro syntetyczne czy membrany termoizolacyjne, skutecznie chronią stopy przed zimnem.
Nie tylko futra. Zimą 2026 wyciągamy z szafy to okrycie wierzchnie w stylu cozy chic
Specjalne powłoki i uszczelnienia w tych butach zapobiegają przedostawaniu się wilgoci, co jest szczególnie ważne w kontakcie z roztapiającym się śniegiem. Przemyślane w śniegowcach są również podeszwy z bieżnikami – wykonane z gumy antypoślizgowej zapewniają stabilność na śliskich powierzchniach.
Śniegowce są lekkie, wygodne i dostosowane do codziennego użytkowania. Poniżej znajdziesz 4 bardzo ładne modele z born2be.
Śniegowce na zimę
Beżowe śniegowceKup teraz
Beżowe śniegowceKup teraz
Czarne śniegowceKup teraz
Czarne śniegowceKup teraz