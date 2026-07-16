Lato 2026 w modzie to nostalgiczny powrót do stylu początku milenium. Do łask wróciły nie tylko nakrycia głowy robione na szydełku, spodnie rybaczki i topy z dekoltem halter, ale też bojówki. Jak stylizować spodnie i szorty cargo w tym sezonie? Wyjaśniamy.

Ich notowania w zaledwie miesiąc wzrosły o 2500% – wynika z raportu platformy Pinterest. W ostatnich tygodniach ochoczo poszukiwałyśmy pomysłów na stylizacje ze spodniami cargo, które łączą wygodę, styl i funkcjonalność. Modele z kieszeniami po bokach inspirowane militarną odzieżą wracają w różnych odsłonach. Są wykonane z lekkich materiałów, mają szerokie nogawki albo długość ¾. Wyglądają jak wyjęte z szafy sprzed lat, ale zaskakująco dobrze odnajdują się w nowoczesnych, miejskich stylizacjach.

Modne spodnie i szorty cargo na lato 2026 – jakie wybrać?

Najbardziej ponadczasowe i uniwersalne są te w jednolitym kolorze. Mogą być oliwkowe, białe albo w odcieniu gorzkiej czekolady. Na ulicach modowych stolic nie da się przeoczyć również szortów cargo – szerokich, zdobionych wzorem moro, nawiązujących wprost do estetyki 2000. Dziś nosimy je z takim samym luzem i naturalną nonszalancją.

Jak nosić cargo pants? Stylizacje z bojówkami na lato 2026

Rybaczki moro z kieszeniami po bokach to idealna baza wakacyjnej stylizacji. Wystarczy dodać do nich japonki, T-shirt z nadrukiem albo klasyczny, biały tank top, by zyskać wygodną całość w sam raz na upalny dzień. Trendsetterki udowadniają, że w przypadku tych spodni nie obowiązują żadne zasady, a stylizacja ma wyglądać dokładnie tak, jakbyś sięgnęła po pierwsze rzeczy ze swojej szafy, jakie wpadną Ci w ręce. To niezaprzeczalny znak tego, że w modzie, tak samo jak w makijażu, coraz chętniej dążymy do naturalności, swobody i komfortu.

Spodnie cargo to nieodłączny element estetyki gorpcore, która od kilku sezonów zaznacza swoją obecność na ulicach Kopenhagi, Oslo czy Sztokholmu. Dziś nosimy je tak samo, jak Skandynawki – do butów sportowych inspirowanych trekkingiem, bluzy albo lekkiej kurtki wiatrówki.

Czy spodnie cargo mogą wyglądać elegancko? Nic nie stoi na przeszkodzie, by połączyć je ze szpilkami, najlepiej tymi na niewysokim obcasie typu kitten. Świetnie współgrają również z bardzo modowymi elementami, takimi jak baleriny z siateczki, bluzka bombka czy biała, przeskalowana koszula.