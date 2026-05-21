Rok temu stał się prawdziwą obsesją świata mody. Teraz wszystko wskazuje na to, że na stałe wpisze się w kanon trendów na lato. Odcień butter yellow, który przypomina kolor roztopionego masła, znów znalazł się na pierwszym planie. Jak wykorzystać go w stylizacjach? Podpowiadamy.

Jest niezwykle twarzowy, pasuje do każdego typu urody, podkreśla opaleniznę i doskonale wpisuje się w letnie stylizacje. Kolor butter yellow, czyli pastelowy, maślany żółty, rok temu zdominował trendy. Pokochały go nie tylko miłośniczki modowych nowinek, ale też minimalistki, które świadomie budują swój styl, sięgając po rzeczy, które mają szansę przetrwać więcej niż jeden sezon. Ich przewidywania okazały się słuszne. Odcień przypominający topione masło zostanie z nami na dłużej.

Butter yellow w modzie na lato 2026 wraca w nowych odsłonach – co się zmieniło?

Kolor, którego nazwę zna dziś niemal każdy, w tym sezonie wraca w dwóch różnych odsłonach. Z jednej strony zdobi klasyczne elementy garderoby, które będą inwestycją na lata, jak lniane koszule, marynarki czy minimalistyczne T-shirty bez nadruku. Z drugiej – staje się pretekstem do nieskrępowanej zabawy modą, łącząc siły z innymi trendami na lato 2026. W sieciówkach pojawiły się między innymi balonowe szorty w odcieniu butter yellow czy pastelowo-żółte bluzki zdobione najmodniejszym printem sezonu – groszkami w różnych rozmiarach. Butter yellow może pojawić się w stylizacji jako przełamujący rutynę dodatek albo wręcz przeciwnie – grać w niej pierwsze skrzypce.

Jak nosić butter yellow latem 2026? Stylizacje na ciepłe dni

Maślany żółty pasuje do wielu różnych barw. Jeśli jednak szukasz połączenia, które wygląda świeżo i elegancko, wybierz biel. Jasnożółta bluzka, sweterek czy top w zestawie z białymi jeansami lub szortami to pomysł na stylizację, która świetnie sprawdzi się przy wielu okazjach. Może być też bardziej elegancka. Wystarczy, że sięgniesz po maślaną koszulę i kremową satynową spódnicę do połowy łydki.

Butter yellow i jeans to połączenie, które nigdy nam się nie znudzi i daje wiele możliwości. Ma w sobie urok lat 80. i jest idealne do noszenia na co dzień. Masełkowa żółć doskonale komponuje się zarówno z błękitnym, jak i ciemnogranatowym denimem.

Wiosną i latem 2026 szukamy też nowych, nietypowych połączeń kolorystycznych z odcieniem butter yellow. Dużym zaskoczeniem okazał się duet tego koloru z czerwienią, który może wyglądać niezwykle szykownie. Grunt, by postawić na proste, minimalistyczne fasony, a całość przełamać bielą. Dzięki temu stylizacja wygląda bardzo oryginalnie, a zarazem z klasą.

W tym sezonie sięgamy już nie tylko po bluzki w odcieniu butter yellow, ale też inne elementy garderoby, takie jak spódnice, spodnie czy szorty. Jasnożółte cygaretki będą idealnym wyborem do białej bluzki, balerinek albo szpilek na niskim obcasie. Zdadzą egzamin zarówno na co dzień, jak i przy specjalnych okazjach, np. na weselach czy rodzinnych spotkaniach.

Nowością są coraz popularniejsze wśród trendsetterek buty i torebki w kolorze topionego masła, które wspaniale przełamują charakter prostych stylizacji, dodając im modowego twista. Na czasie są między innymi skórzane baleriny pasujące jak ulał do jeansów czy szerokich, lnianych spodni, ale też szpilki kitten heels czy małe torebki na ramię w kształcie bagietki. Jeśli chcesz wprowadzić ten trendujący kolor do swojej szafy, ale w bardziej dyskretny sposób, to świetny pomysł na uzupełnienie stylizacji.