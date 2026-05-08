Ma długą historię, ale regularnie wraca do mody. Bubble skirt, czyli spódnica bombka wiosną i latem 2026 będzie wszędzie: na ulicach miast, Instagramie i w ulubionych sieciówkach. Dlaczego warto dać jej szansę i jak ją nosić? Wyjaśniamy.

Historia bubble skirt sięga połowy ubiegłego stulecia. To wtedy wielcy projektanci, tacy jak Cristobal Balenciaga czy Pierre Cardin, próbowali eksperymentować z fasonami o bardziej rzeźbiarskich formach. Szczyt jej popularności przypadł na lata 80., a prawdziwą fascynacją świata mody stała się na początku nowego milenium. Mimo upływu lat spódnica bombka niezmiennie jest obiektem sporów. Niektórzy uwielbiają jej lekko przerysowany krój, inni uważają ją za zaprzeczenie klasyki i prostoty. Choć ma swoich zwolenników i przeciwników, wiosną i latem 2026 znów wraca do łask w najlepszym wydaniu. Łączy się z minimalistycznymi bluzkami i wygodnym, płaskim obuwiem. Zapewnia maksymalny komfort noszenia i pozwala wyróżnić się stylem.

Dlaczego spódnica bombka znów jest modna?

Powrót spódnicy bombki wpisuje się w szerszy kontekst. Trendy na wiosnę i lato 2026 odchodzą od idealnie dopasowanych krojów, na rzecz bardziej artystycznych form. Podobnie, jak bubble skirt, w wielkim stylu wróciły w tym sezonie balonowe spodnie czy taliowane koszule z poszerzoną linią ramion. W czym tkwi ich fenomen? To ubrania, które odpowiadają nie tylko na potrzebę wygody, ale też zabawy modą. Są komfortowe, a jednocześnie przyciągają spojrzenia i dodają stylizacjom twista. Co więcej: niewiele potrzeba, by wyglądać w niej oryginalnie i stylowo.

Jak nosić spódnice bombki wiosną i latem 2026?

W tym sezonie w modzie będą różne wersje bubble skirt. Mini w stylu lat 80. to fason, który doskonale współgra z prostymi bluzkami i butami na płaskiej podeszwie. Spódnice bombki o tej długości łączymy z balerinami i T-shirtem, a w chłodniejsze dni dodajemy krótkie okrycie wierzchnie, np. trencz. Tyle wystarczy, by stworzyć wyróżniającą się i wygodną całość.

W letnie dni bawełnianą spódnicę o kroju bombki nosimy do najwygodniejszych klapek japonek i zwyczajnego tank-topu. To wymarzony zestaw na upały, który świetnie sprawdzi się podczas długich spacerów po mieście.

Jakie buty pasują do spódnicy bombki? Nie tylko japonki i baleriny. Z powodzeniem możemy zestawiać ją z mokasynami, sneakersami, kowbojkami, a nawet klapkami z zamszu a’la Birkenstock Boston. Ten model bardzo lubi wygodne obuwie.