Nieważne czy jest to nowy komplet wygodnych dresów, nowy biały top czy sukienka na wielkie wyjście – zakupy zawsze pomagają poprawić humor. Kiedy rozpakowujemy nasze nowe zdobycze poziom ekscytacji jest tak duży, że często popełniamy ten jeden poważny błąd.

Kupując nowe ubrania, każdy z nas oczekuje, że będą czyste i pachnące świeżością. Mało kto zastanawia się nad rzeczywistym poziomem higieny ubrań, które lądują w naszej szafie prosto ze sklepowych wieszaków. Tymczasem droga, jaką musza przemierzyć jest zazwyczaj o wiele dłuższa.

Po co prać nowe ubrania: oto powód, który z pewnością Cię przekona

Według ankiety przeprowadzonej niegdyś przez markę Tommy John 42% Amerykanów przyznało, że nigdy nie pierze nowych ubrań przed ich założeniem. Jest to oczywiście związane z potrzebą lub raczej pragnieniem natychmiastowego doświadczania przyjemności i błędnym przekonaniem, że ubrania jeśli są nowe, to muszą być także czyste. Jednak nie zawsze jest tak optymistycznie, jak mogłoby się wydawać. Ubrania umieszczane są w dużych kontenerach, w których są transportowane do sklepów. Często droga, jaką muszą przemierzyć jest bardzo długa. Zanim zostaną wyłożone na sklepowe półki są pakowane w duże torby, zaś w środku często znajdują się chemiczne środki konserwujące. To ma uchronić tkaniny przed pojawieniem się na nich pleśni.

Nowe ubrania wysyłane z odległych fabryk na całym świecie to produkty, które należy wyprać przed założeniem. Zasada ta dotyczy rzeczy, które kupiliśmy w tzw. sieciówkach, ale również sklepach z odzieżą używaną oraz ekskluzywnych butikach. Statystycznie każda z nich zostanie dotknięta, przymierzona i odwieszona wiele razy zanim trafi do naszej szafy. Dlatego lepiej nie ryzykować i pozbyć się wszelkich zanieczyszczeń i bakterii oraz chemikaliów zanim założymy na siebie nowe ubranie.