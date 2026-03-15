Proste, delikatne, dziewczęce, stanowią świetną bazę dla wielu stylizacji. Białe sukienki, bo o nich mowa to czysta kwintesencja kobiecości. Kojarzą się z lekkością, naturalnością, nieuchwytnością i ponadczasową elegancją, która nie potrzebuje zbędnych dodatków. Niezależnie od trendów, powracają w każdym sezonie- raz w bardziej romantycznej odsłonie, innym razem w minimalistycznej formie inspirowanej stylem skandynawskim.

Ich największą siłą jest uniwersalność. Wystarczy zmienić dodatki, aby biała sukienka zyskała zupełnie nowy charakter- z delikatnych sandałów i koszyka stworzymy stylizację idealną na ciepłe wiosenny spacer, a z eleganckimi balerinami lub sandałkami na obcasie sprawdzi się nawet podczas letnich przyjęć. Nic więc dziwnego, że projektanci i popularne marki modowe co roku proponują nowe interpretacje tego klasycznego elementu garderoby.

Specjalnie dla Was zrobiłyśmy mały przegląd oferty H&M i wybrałyśmy trzy modele idealne na cieplejsze dni.

1 Koronkowa sukienka mini Pierwsza propozycja to koronkowa sukienka mini z długim rękawem. Wykonana jest w ponad 70 % z bawełny i kosztuje 209, 99 zł.

2 Sukienka z ażurowymi detalami Numer dwa to krótka tkaninowa sukienka z mieszanki zawierającej lyocell zdobiona ażurowymi wstawkami. Model ten posiada długie baloniaste rękawy zakończone falbanką, marszczone odcięcia u dołu. Cena: 164, 99 zł.