Biel, czystość i nuta romantyzmu. Te trzy sukienki z H&M szybko znikną z półek
Proste, delikatne, dziewczęce, stanowią świetną bazę dla wielu stylizacji. Białe sukienki, bo o nich mowa to czysta kwintesencja kobiecości. Kojarzą się z lekkością, naturalnością, nieuchwytnością i ponadczasową elegancją, która nie potrzebuje zbędnych dodatków. Niezależnie od trendów, powracają w każdym sezonie- raz w bardziej romantycznej odsłonie, innym razem w minimalistycznej formie inspirowanej stylem skandynawskim.
Ich największą siłą jest uniwersalność. Wystarczy zmienić dodatki, aby biała sukienka zyskała zupełnie nowy charakter- z delikatnych sandałów i koszyka stworzymy stylizację idealną na ciepłe wiosenny spacer, a z eleganckimi balerinami lub sandałkami na obcasie sprawdzi się nawet podczas letnich przyjęć. Nic więc dziwnego, że projektanci i popularne marki modowe co roku proponują nowe interpretacje tego klasycznego elementu garderoby.
Specjalnie dla Was zrobiłyśmy mały przegląd oferty H&M i wybrałyśmy trzy modele idealne na cieplejsze dni.
Koronkowa sukienka mini
Pierwsza propozycja to koronkowa sukienka mini z długim rękawem. Wykonana jest w ponad 70 % z bawełny i kosztuje 209, 99 zł.
Sukienka z ażurowymi detalami
Numer dwa to krótka tkaninowa sukienka z mieszanki zawierającej lyocell zdobiona ażurowymi wstawkami. Model ten posiada długie baloniaste rękawy zakończone falbanką, marszczone odcięcia u dołu. Cena: 164, 99 zł.
Sukienka z bufiastym rękawem
Trzeci model to nasz absolutny faworyt. Krótka luźna sukienka z tkaniny o strukturalnym splocie z koronkowymi wstawkami to model, który powinien gościć w szafie każdej romantyczki. Sukienka posiada dekolt karo wykończony koronką, wąski karczek ze szczypankami i obszerne bufiaste rękawy 3/4 z rozszerzanym mankietem z gumką. Cena: 209, 99 zł. W przypadku tego modelu warto się pospieszyć- na stronie zostały już ostatnie sztuki!