Są wygodną alternatywą dla spódnicy i idealną bazą codziennych stylizacji. Bermudy w tym sezonie wyjmujemy z szaf o wiele szybciej. Jak nosić je wiosną 2026? Podpowiadamy, z czym łączyć najmodniejsze szorty do kolana.

Mogą być jeansowe, garniturowe albo w wersji semi-casual. Modne szorty na wiosnę 2026 łączy jedno – charakterystyczna długość nogawki sięgająca tuż przed lub nieco za kolano. Bermudy, bo o nich mowa, w tym sezonie zastępują spódnice, zapewniają komfort i dobrze łączą się z butami z wysoką cholewką. W tym roku nie czekamy do lata, by zacząć nosić je na co dzień. Na ulicach największych modowych stolic już widać je w stylizacjach z lekkimi okryciami wierzchnimi, kozakami czy półbutami i wysoko podciągniętymi skarpetami. Oto najciekawsze pomysły na to, jak nosić bermudy wiosną 2026.

Bermudy + kozaki – jedna z najmodniejszych stylizacji sezonu

Jeansowe szorty przed kolano tworzą zgrany duet z kozakami, szczególnie tymi z zamszu, w motocyklowym stylu. Ten zestaw wbrew pozorom sprawdzi się nie tylko na muzycznym festiwalu, ale też w miejskiej scenerii. Jest wygodny, wygląda bardziej oryginalnie niż klasyczne jeansy i świetnie łączy się z niemal każdą “górą”, począwszy od zwykłego longsleeve’u, skończywszy na kurtce bomberce. Jeśli szukasz pomysłów na niebanalne, wczesnowiosenne stylizacje, oto inspiracja.

Jak nosić bermudy w eleganckim wydaniu? Wiosną wybieramy te stylizacje

Eleganckie szorty z materiału w tym sezonie będą znakomitą alternatywą dla spódnicy, szczególnie dla osób, które pewniej czują się w spodniach. Nosimy je podobnie – do koszuli i marynarki, w klasycznym, biurowym wydaniu. Ostatnim szlifem są buty. Do bermudów w takiej wersji pasują zarówno szpilki typu kitten, jak i kozaki na obcasie.

Jakie buty do bermudów nosić wiosną? Ten model się wyróżnia

Bermudy to jeden ze stałych elementów stylu preppy, dlatego tak dobrze łączą się z butami typowymi dla collegowej estetyki. Mowa o mokasynach: od skórzanych loafersów aż po modele żeglarskie, z charakterystycznym sznurowaniem z przodu. Szorty przed kolano w takim połączeniu doskonale wpisują się w sportową elegancję, niezależnie od tego, czy do kompletu dodamy sztormiak, czy prostą bluzkę z długim rękawem.