Są lekkie, przewiewne i niezwykle uniwersalne. Ażurowe baleriny to jeden z wiodących trendów obuwniczych tego sezonu. Gdzie znaleźć idealne i jak je nosić? Podpowiadamy.

O tym, że baleriny wróciły w wielkim stylu, mówi się od dawna. Na wybiegach i ulicach modowych stolic królują nie tylko klasyczne – skórzane, z małą kokardką, ale też ażurowe – idealne na coraz cieplejsze dni. Początek nowej erze dała marka Alaïa. W jej kolekcji z 2022 roku pojawiły się słynne mesh ballet flats, czyli baletki z siateczki, które do dziś uchodzą za jedne z najbardziej pożądanych butów w świecie mody. Na tym nie koniec. W trendach na wiosnę i lato 2026 dominować będą baleriny plecione, robione na szydełku, koronkowe czy z perforowanej skóry. Najpierw przyciągały wzrok na pokazach Lanvin, Loewe czy Khaite. Teraz wiodą prym w sieciówkach.

Za co kochamy ażurowe baleriny? Wiosną i latem 2026 nosimy je do wszystkiego

Fenomen ażurowych balerin tkwi w połączeniu komfortu i stylu. To buty, które są najlepszą odpowiedzią na rosnącą potrzebę wygody, szczególnie w ciepłe dni. Oddychają, dopasowują się do stopy i są idealne na długie spacery czy codzienne “bieganie” po mieście. Co więcej: pasują do naprawdę wielu elementów garderoby, począwszy od zwiewnych sukienek, skończywszy na jeansach.

Gdzie kupić ażurowe baleriny na wiosnę i lato 2026?

Siateczkowe, plecione czy koronkowe baletki już pojawiły się w naszych ulubionych sklepach. W H&M znajdziemy modele w przeróżnych wersjach kolorystycznych: od beżu i czerni, aż po błękit i róż. Mango ma w ofercie model podobny do tego od Alaïa. Z kolei w CCC wzrok przyciągają baletki z miękkiego zamszu.

Jak nosić ażurowe baleriny? Wiosną i latem 2026 wybieramy te stylizacje

Do jeansów, sukienek, spódnic i szortów – nie będzie przesadą przyznać, że ażurowe baleriny pasują do wszystkiego. W tym sezonie doskonale łączą się z różnymi fasonami spodni z denimu i krótkich spodenek – od kulotów po bermudy. Z kolei latem nosimy je do sukienek z rozkloszowanym dołem, spódnic typu slip skirt czy białych maxi szytych z koła.