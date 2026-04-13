Apaszka od dekad uchodzi za symbol francuskiej elegancji. Od kilku sezonów nosimy ją jednak nie tylko pod szyją. Jak wykorzystać ją w stylizacjach na wiosnę 2026? Podpowiadamy.

Apaszka jest jednym z najbardziej niepozornych i wszechstronnych elementów garderoby. Małą, kwadratową, jedwabną chustę od dawna wiążemy nie tylko pod szyją niczym słynące z wyczucia stylu Francuzki. Latem zastępuje nam top, jesienią szal, a wiosną pełni funkcję nakrycia głowy albo zajmuje miejsce paska. W stylizacjach najlepiej ubranych kobiet na ulicach Paryża, Lizbony czy Mediolanu prym wiodą apaszki w najmodniejsze wzory: od groszków retro aż po deseń paisley. To właśnie one przełamują charakter ubioru i dodają mu modowego twista.

Jak nosić apaszkę wiosną 2026? Zamiast paska

O tym, że apaszka może dodać stylizacji sznytu, wiemy od dawna. Okazuje się jednak, że równie dobrze potrafi podkreślić figurę. Wystarczy, że zawiążemy ją na wysokości talii zamiast klasycznego paska. Ozdobna chusta noszona w ten sposób wygląda świetnie zarówno z większą, oversize’ową marynarką, jak i lżejszą koszulą. Możesz też dodać ją do takich elementów basic, jak biały T-shirt czy trencz. Na pewno sprawi, że całość będzie wyglądać bardziej interesująco.

Apaszka w roli nakrycia głowy to najbardziej szykowny dodatek na wiosnę 2026

Wzorzysta chusta to nie tylko synonim elegancji, ale też bardzo praktyczne akcesorium. Noszona zamiast nakrycia głowy doskonale chroni przed wiatrem i słońcem, a przy tym utrzymuje fryzurę w ryzach przez długie godziny. Nic dziwnego, że fashionistki pokochały wiązanie jej na dwa sposoby: pod szyją w stylu włoskich ikon kina albo z tyłu głowy a’la lata 90. Niezależnie od metody wiązania, apaszka na głowie to jeden z najbardziej uniwersalnych dodatków. Pasuje jak ulał do spodni capri, kulotów, bluzek z kołnierzykiem bebe, ale też najzwyklejszych jeansów i sneakersów.

Jak wiązać apaszkę pod szyją? Wiosną 2026 wybieramy te sposoby

Istnieje wiele sposobów wiązania apaszki pod szyją – każdy z nich nadaje stylizacji zupełnie inny charakter. W tym sezonie wybieramy jeden z najbardziej praktycznych – z supełkiem na karku i trójkątną częścią z przodu. Tak zawiązana chusta to idealny detal na chłodniejsze dni. Pasuje zarówno do eleganckiej marynarki i klasycznych jeansów, jak i zwiewnej sukienki czy zamszowej kurtki.