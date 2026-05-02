Do niedawna były synonimem francuskiej elegancji. W tym sezonie pełni funkcję najmodniejszego nakrycia głowy. Apaszka – gładka, wzorzysta albo z koronki to najprostszy sposób na to, by dodać charakteru nawet najprostszej, codziennej stylizacji. Podpowiadamy, jak nosić ją w dobrym guście.

Niegdyś noszona wyłącznie pod szyją, dziś coraz częściej zastępuje nam czapki i kapelusze. Apaszka to jeden z najbardziej stylowych elementów garderoby, który wiosną i latem 2026 nosimy nie tylko na wakacjach, ale też w mieście. Umówmy się – wiązanie jej na głowie to sprawdzony trik na ujarzmienie włosów na wietrze, ochronę przed słońcem i dodanie twista zwykłym stylizacjom. Trzeba tylko wiedzieć, z czym ją łączyć.

Kolorowa chusta na włosach i biały total look

W ciepłe dni z chęcią ubieramy się w biel od stóp do głów. To kolor, który wnosi świeżość, podkreśla opaleniznę, wygląda elegancko i z jest szalenie uniwersalny. Decydując się na biały total look, warto jednak zadbać o dodatki, które przełamią charakter całości. Wzorzysta apaszka sprawdzi się perfekcyjnie.

Apaszka na głowie do eleganckich stylizacji – tak nosimy się wiosną 2026

Apaszka to niepozorny element, który wprowadza do stylu element zaskoczenia, to dlatego tak oryginalnie wygląda w połączeniu z eleganckimi rzeczami. Z powodzeniem możesz zestawić ją z oversize’ową marynarką, białą koszulą czy garniturowymi spodniami. Dzięki temu całość zyska trochę nonszalancji i pozwoli się wyróżnić.

Apaszka i bermudy – sprawdzony duet na wiosnę 2026

Trendsetterki szczególnie upodobały sobie połączenie apaszki na włosach z najmodniejszymi szortami sezonu. Mowa o bermudach, czyli spodenkach z szerszą nogawką przed kolano. Ten zestaw wygląda ciekawie, ma w sobie miejski luz, ale równie dobrze sprawdzi się na rajskich wakacjach w upalne dni. Jego charakter możesz dowolnie zmieniać przy pomocy butów. Zamszowe chodaki, sneakersy, a może baleriny z siateczki? Ty decydujesz.

Apaszka na włosach do sukienki – set w stylu retro, który uwielbiamy

Przewiązana na włosach chusta może nadać stylizacji szykowny charakter retro. Wystarczy spojrzeć na it-girls, które uwielbiają łączyć ten dodatek z sukienkami inspirowanymi krojami z minionych dekad: od mini w klimacie Swingującego Londynu, aż po rozkloszowane maxi w duchu lat 50. Do kompletu najlepiej dodać baleriny albo czółenka typu kitten heels, by zyskać niezwykle wdzięczny, kobiecy strój na kawę z przyjaciółką czy romantyczną randkę.

Chusta na włosach i jeans – stylizacje inspirowane latami 2000.

Apaszka na głowie i jeans to stylowy tandem, który kojarzy nam się z modą Y2K. W tym sezonie wraca w nowym kontekście i już inspiruje it-girls. Okazuje się, że wzorzysta chusta na włosach to idealny dodatek nie tylko do spodni z denimu, ale też jeansowych koszul, kurtek czy sukienek. Ma w sobie coś ze stylu boho i dużo modowego sznytu.