Globalna marka zrównoważonej mody rozszerza swoją obecność o kolejny rynek. Allbirds – znany z minimalistycznego wzornictwa, wysokiego komfortu i innowacyjnego podejścia do materiałów – oficjalnie debiutuje w Polsce. Od teraz polscy klienci mogą kupować produkty marki bezpośrednio na stronie allbirds.pl. W ofercie premierowej szczególnie wyróżnia się model Dasher NZ.

Allbirds od lat udowadnia, że estetyka i wygoda nie muszą wykluczać troski o środowisko. Projekty marki łączą lekkość i sprężystość z funkcjonalnością, zapewniając komfort noszenia przez cały dzień. Jednocześnie zachowują spójny, minimalistyczny styl, który stał się jednym z jej znaków rozpoznawczych.

Prostota formy idzie tu w parze z przemyślaną konstrukcją. Zarówno obuwie, jak i odzież projektowane są z myślą o współczesnych użytkownikach – poszukujących rozwiązań praktycznych, ale jednocześnie estetycznych i uniwersalnych.

Istotnym filarem działalności Allbirds pozostaje odpowiedzialny dobór surowców. Marka konsekwentnie ogranicza wykorzystanie materiałów syntetycznych, zastępując je naturalnymi alternatywami – takimi jak wełna merynosów, włókna eukaliptusowe czy trzcina cukrowa. Takie podejście pozwala nie tylko podnieść komfort użytkowania, ale także zmniejszyć ślad węglowy produktów i ich wpływ na środowisko.

Przy okazji wejścia na polski rynek szczególną rolę odgrywa model Dasher NZ. To uniwersalne obuwie sportowe dla kobiet i mężczyzn, które łączy charakterystyczną dla marki lekkość z funkcjonalnością sprawdzającą się zarówno podczas aktywności fizycznej, jak i w codziennym użytkowaniu.

Debiut w Polsce wpisuje się w szerszy plan ekspansji Allbirds w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. To także odpowiedź na rosnące zainteresowanie konsumentów modą odpowiedzialną środowiskowo. Uruchomienie allbirds.pl daje polskim odbiorcom bezpośredni dostęp do kolekcji marki oraz jej najnowszych premier.

