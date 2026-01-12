5 torebek z wyprzedaży, które warto upolować
Pomimo tego, że za nami jest już połowa stycznia, zimowe wyprzedaże wciąż trwają i kuszą rabatami na najgorętsze modowe propozycje sezonu. Choć większość z nas myśli głównie o obniżkach na płaszcze, swetry i buty, to właśnie teraz mamy świetną okazję, by upolować również stylowe dodatki, które odmienią każdą stylizację. Wyprzedaże to idealny moment, by sięgnąć po modne torebki– te klasyczne, ponadczasowe modele, jak i odważniejsze propozycje, które w regularnej cenie mogłyby przerosnąć nasz budżet.
Poniżej znajdziesz 5 ciekawych modeli, które z powodzeniem będziesz mogła nosić przez cały 2026 r.
Torebka office MohitoKup teraz
Beżowa torebka office z paskiem na ramię i zapięciem na zamek. Ten model (jak sama nazwa wskazuje) świetnie sprawdzi się w biurze.
Welurowa torebka na ramię marki MohitoKup teraz
Druga propozycja to welurowa torebka z paskiem na ramię. Model dostępny jest w dwóch kolorach: czarnym i mahoniowym.
Torebka typu city marki ZaraKup teraz
Torebka typu city z podwójnym uchwytem do ręki i metalowymi detalami. Model posiada także odpinany pasek, który znajduje się wewnątrz.
Marszczona torebka typu worek marki ZaraKup teraz
Kolejna na liście jest marszczona torebka do ręki w kolorze czerwonym firmy Zara. Model ten posiada metalowy detal na rączce oraz kieszeń wewnętrzna zapinaną na mowy suwak.
Zamszowa torebka hoboKup teraz
Na koniec zostawiliśmy torebkę hobo marki Reserved, wykonaną z naturalnego zamszu. Model posiada poręczny uchwyt.