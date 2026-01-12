Pomimo tego, że za nami jest już połowa stycznia, zimowe wyprzedaże wciąż trwają i kuszą rabatami na najgorętsze modowe propozycje sezonu. Choć większość z nas myśli głównie o obniżkach na płaszcze, swetry i buty, to właśnie teraz mamy świetną okazję, by upolować również stylowe dodatki, które odmienią każdą stylizację. Wyprzedaże to idealny moment, by sięgnąć po modne torebki– te klasyczne, ponadczasowe modele, jak i odważniejsze propozycje, które w regularnej cenie mogłyby przerosnąć nasz budżet.

Poniżej znajdziesz 5 ciekawych modeli, które z powodzeniem będziesz mogła nosić przez cały 2026 r.

1 Torebka office Mohito Kup teraz Beżowa torebka office z paskiem na ramię i zapięciem na zamek. Ten model (jak sama nazwa wskazuje) świetnie sprawdzi się w biurze.

2 Welurowa torebka na ramię marki Mohito Kup teraz Druga propozycja to welurowa torebka z paskiem na ramię. Model dostępny jest w dwóch kolorach: czarnym i mahoniowym.

3 Torebka typu city marki Zara Kup teraz Torebka typu city z podwójnym uchwytem do ręki i metalowymi detalami. Model posiada także odpinany pasek, który znajduje się wewnątrz.

4 Marszczona torebka typu worek marki Zara Kup teraz Kolejna na liście jest marszczona torebka do ręki w kolorze czerwonym firmy Zara. Model ten posiada metalowy detal na rączce oraz kieszeń wewnętrzna zapinaną na mowy suwak.