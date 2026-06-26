Letnia wyprzedaż w Zarze oficjalnie wystartowała. To idealny moment na uzupełnienie braków w garderobie czy zakup najmodniejszych, letnich dodatków. Wybrałam 5 rzeczy, które nie tylko idealnie dopełnią wakacyjne stylizacje, ale też zapewnią komfort w upały.

W środę 24. czerwca oficjalnie rozpoczęła się letnia wyprzedaż w Zarze. Przeceny pojawiły się zarówno na stronie internetowej marki, jak i w sklepach stacjonarnych i obejmują wszystkie kategorie: od sukienek i kurtek aż po akcesoria. W obniżonych cenach kupimy teraz między innymi takie sezonowe hity, jak mini-szorty, sukienki z marszczeniami czy wzorzyste chusty idealne do zawiązania na głowie zamiast nakrycia głowy. Czym jednak warto kierować się przy wyborze? Ja biorę pod uwagę nie tylko to, czy dana rzecz dobrze wpisuje się w trendy, ale też czy zostanie ze mną na dłużej. Wybrałam 5 perełek z dobrym składem w sam raz na lato.

1 Koszulowa sukienka Kup teraz Ma prosty, klasyczny krój z delikatnym twistem, dobrą długość i uniwersalny kolor. Koszulową sukienkę z przewiewnego lyocellu i lnu na wakacjach będę nosić jako narzutkę na strój kąpielowy, a w mieście – w eleganckiej wersji do skórzanych japonek i minimalistycznych okularów słonecznych.

2 T-shirt w groszki Kup teraz Hiszpańska sieciówka to ekspert w dziedzinie wzornictwa. Ze wszystkich deseni wybieram jednak ten najbardziej klasyczny i dobrze rokujący na przyszłość. Biały T-shirt w czarne groszki będzie pasował zarówno do czarnej spódnicy, jak i jeansowych szortów, a w chłodniejsze dni sprawdzi się pod marynarką.

3 Spódnica z koronką Kup teraz Spódnice midi z koronkowym brzegiem od kilku sezonów królują w trendach. Jeśli też nie przekonują Cię te ze sztucznej satyny, oto alternatywa. Śmietankowa midi z koronką z wyprzedaży w Zarze jest wykonana z bawełny, a co za tym idzie: oddycha i jest idealna na upały. Już widzę ją w zestawie z białym tank-topem i klapkami albo sandałkami na niskim obcasie.

4 Koszyk w wersji mini Kup teraz Latem skórzane torebki zamieniamy na słomkowe koszyki. Ten z wyprzedaży jest mniejszy niż standardowe koszyki XXL i ma praktyczne długie rączki do założenia na ramię. Będzie dobrym wyborem na spacer po mieście czy letnią randkę.