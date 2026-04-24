16 kwietnia 2026 roku w warszawskiej przestrzeni Gama Concept, mieszczącej się w Centrum Praskim Koneser, odbyła się jubileuszowa gala marki Recman. Wydarzenie zwieńczyło obchody 40-lecia działalności firmy i zgromadziło partnerów biznesowych, przedstawicieli mediów oraz osoby od lat związane z marką. Patronat medialny nad galą objął magazyn GQ.

Uroczystość była okazją do spojrzenia wstecz na rozwój marki – od jej początków aż po obecną, ugruntowaną pozycję w segmencie mody męskiej. Podczas oficjalnej części wieczoru przedstawiono także plany na przyszłość, akcentując znaczenie jakości, rzemiosła oraz nowoczesnego podejścia do klasycznej elegancji.

Istotnym elementem programu była prezentacja kolekcji jubileuszowej „Turn your life on”, która podkreśla energię i współczesny charakter stylu proponowanego przez markę. Gościem specjalnym wydarzenia był ambasador kampanii – aktor Piotr Witkowski.

Oprawa wizualna gali nawiązywała do estetyki lat 80. oraz klimatu znanego z serialu „Miami Vice”. Przestrzeń została zaaranżowana z wykorzystaniem tropikalnej roślinności, palm i świetlnych akcentów, tworzących atmosferę inspirowaną nadmorskim kurortem. Uzupełnieniem scenografii był ekskluzywny samochód, przywodzący na myśl charakterystyczne motywy popkulturowe tamtego okresu.

W trakcie wydarzenia nie zabrakło również podziękowań dla osób i partnerów, którzy przyczynili się do rozwoju marki na przestrzeni lat. Prezes Recman – Roman Tulwin – podkreślił znaczenie relacji i współpracy.

– Jubileusz to dla nas nie tylko okazja do świętowania, ale przede wszystkim moment, by podziękować wszystkim, którzy byli częścią tej drogi. To dzięki zaufaniu naszych partnerów, zaangażowaniu zespołu i obecności naszych klientów możemy dziś mówić o 40 latach marki Recman. Dziękujemy, że jesteście z nami i współtworzycie jej przyszłość – zaznaczył.

Gala stanowiła zarówno podsumowanie dotychczasowych osiągnięć, jak i zapowiedź kolejnego etapu działalności marki – opartego na jasno określonej wizji i dalszym rozwoju.

Materiał promocyjny marki Recman.