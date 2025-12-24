Rok 2025 w modzie upłynął pod znakiem kontrastów: z jednej strony gustowny, cichy luksus, z drugiej – powrót wyrazistych barw i drapieżnych, zwierzęcych printów. Coraz więcej mówiliśmy o świadomym budowaniu garderoby, jednocześnie ulegając takim trendom, jak labubu. Które z nich pozostaną aktualne? Wybrałam 4 z największym potencjałem na to, by przetrwać kolejny sezon.

Zamsz

W 2025 roku zamsz zdobił marynarki w stylu lat 70., botki i kozaki, a nawet spódnice. Na nowo zakochałyśmy się w zamszowych torebkach. Viralem stały się z kolei zamszowe sneakersy, począwszy od adidas Spezial, skończywszy na butach New Balance, które powstały we współpracy z marką Miu Miu. Choć skóra ani na moment nie wychodzi z mody, zamszowe ubrania, buty i dodatki na pewno zagoszczą w naszych szafach na dłużej. Ten miękki, szlachetny materiał potrafi dodać charakteru nawet najzwyklejszej stylizacji. Doskonale łączy klasyczną elegancję z nutą retro.

Brąz zamiast czerni

Choć przez lata czerń w modzie pozostawała bezkonkurencyjna, w 2025 roku musiała ustąpić miejsca barwie, która nieprzypadkowo biła rekordy popularności. Ciemny, głęboki, czekoladowy brąz, bo o nim mowa, pokrywał zarówno wełniane płaszcze i skórzane kurtki, jak i zwiewne, satynowe sukienki czy… jeansy. Coraz częściej sięgałyśmy po brązowe torebki i buty, które dodawały stylizacjom klasy i modowego twista. Ciepłe odcienie brązu na pewno zostaną z nami na dłużej. Są szalenie eleganckie, niezwykle uniwersalne, a przy tym naprawdę bardzo twarzowe.

Dobre składy

O tym, by wybierać ubrania i dodatki dobrej jakości, mówimy od dawna. Jeszcze nigdy nie były jednak tak łatwo dostępne. W 2025 w niemal każdej sieciówce znaleźć można było między innymi lniane koszule, wełniane swetry czy solidne, bawełniane T-shirty. Sięganie po nie stało się trendem odpornym na upływ czasu.

Spodnie z prostymi nogawkami

Nie oszukujmy się: gdy w grę wchodzą fasony jeansów, trudno nadążyć za zmieniającymi się trendami. Jeden z nich wydaje się być jednak poza skalą. Mowa o straight leg jeans, czyli modelach z prostymi nogawkami. Są klasyczne, pasują do każdej sylwetki, dobrze leżą i rewelacyjnie współgrają zarówno ze sportowym obuwiem, jak i botkami na obcasie. Choć w 2025 nikt nie nazwał ich najmodniejszymi, wróciły na półki sieciówek i zdobywały coraz większą popularność. Jeśli szukasz złotego środka pomiędzy dopasowanymi krojami a obszernymi nogawkami – oto on.