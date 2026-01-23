Choć wiodące trendy sezonu pokazywane są na wybiegach, te, które znajdują odzwierciedlenie w codzienności, powstają na ulicach. Zimą 2026 w stolicach mody królują nieoczywiste połączenia faktur, przykuwające uwagę dodatki i detale w wyrazistych barwach. Wybrałyśmy 4 mikrotrendy, którymi warto się zainspirować.

Nie tylko futra i zwierzęce wzory. Moda na zimę 2026 to wiele mniejszych, interesujących trendów, które wiodą prym na ulicach Paryża, Oslo czy Kopenhagi. Nowy wymiar zyskują warstwowe stylizacje dzięki kontrastującym ze sobą fakturom materiałów. Do łask wracają inspiracje stylem preppy oraz połączenie spódnic do połowy łydki z wysokimi kozakami. Jak ubierają się teraz it-girls? Oto 4 detale, które przyciągają wzrok z daleka.

Koronka i jeansy

Koronka zdominowała trendy na zimę 2026. W tym sezonie nosimy ją jednak nie tylko na wieczór. Okazuje się, że ten zmysłowy, kobiecy materiał tworzy zgraną całość z miękkimi dzianinami i… jeansem. Jak wykorzystać to nieoczywiste połączenie? Wystarczy dodać bieliźnianą halkę do grubego swetra i spodni z denimu. Jedna rzecz, a robi ogromną różnicę.

Skarpetki i mokasyny

Noszenie skarpet do mokasynów niegdyś uchodziło za kontrowersyjne, do czasu, kiedy to połączenie pojawiło się na wybiegach Prady i Miu Miu. Trendsetterki wyjątkowo polubiły to stylowe rozwiązanie i z chęcią sięgają po nie również zimą. Skarpetki, koniecznie w mocnym, oryginalnym kolorze, łączą z loafersami i szerokimi jeansami albo spódnicami midi.

Spódnica midi i kozaki

To nic nowego, ani odkrywczego, ale ten zestaw w tym sezonie zyskuje nowe znaczenie, dzięki nietypowym połączeniom tekstur i detali. Spódnica z koronki i motocyklowe botki z wysoką cholewką to set w duchu moto-boho, który wygląda niebanalnie, kobieco i charakternie zarazem. Wystarczy dodać do niego ciepły sweter i wełniany płaszcz, by zyskać całość, która na pewno przykuje uwagę otoczenia.

Nietypowe nakrycia głowy

Toczki typu pillowbox, futrzane kapelusze, wełniane balaklawy i szaliki z kapturem typu sophie-hood – ten sezon należy do oryginalnych nakryć głowy, które spełniają swoją funkcję w chłodne dni, a jednocześnie dodają twista stylizacjom. Przy wyborze warto kierować się zasadą: im bardziej nietypowe, tym lepsze. To zdecydowanie najprostszy sposób na to, by wynieść nawet najzwyklejszy codzienny strój na wyżyny stylu i wyróżnić się na ulicy.