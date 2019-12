Zima to ciężki czas dla skóry. Mróz, chłodny wiatr i gwałtowna zmiana temperatur nie sprzyjają poprawie jej kondycji. Podstawą jest pielęgnacja, która skupia się na dogłębnym odżywieniu i nawilżeniu skóry. W zamaskowaniu drobnych niedoskonałości pomoże nam makijaż. Jednak w okresie zimowym rządzi się on innymi zasadami. Oto one:

Podstawą jest dobrym krem. To pierwsza zasada, która z pewnością bardziej kojarzy się z pielęgnacja skóry, ale w rzeczywistości jest to krok, który łączy obie strefy zapewniając efekt nawilżonej, gładkiej i rozświetlonej skóry.

Najmodniejszy kolor cieni do powiek. Idealny makijaż na święta

Kolejną istotną cechą jest sam sposób aplikacji – najlepsze efekty osiągniesz nakładając krem zaraz po umyciu twarzy. Dzięki temu oczyszczona, zmiękczona skóra lepiej przyjmie substancje zawarte w kremie. A jakich składników szukać, gdy pojawiają się pierwsze zimne dni? Najlepiej wybrać produkt bogaty w witaminę E, C, przeciwutleniacze i peptydy.

Inspiracje na kosmetyczne prezenty pod choinkę. Naturalne kremy, kosmetyki do makijażu i wiele innych!

Jeśli chodzi o produkty do makijażu, pudrowe, sypkie formuły mogą jeszcze bardziej podkreślić suche skórki i wysuszyć cerę, dlatego lepszym rozwiązaniem będą płynne, kremowe konsystencje.

Chociaż mat jest jednym z podstawowych zasad zimowego makijażu, w tym sezonie odstawiamy ciężkie podkłady i zamieniamy je na lżejsze formuły dające efekt delikatnego rozświetlenia. Dzięki temu skóra wygląda zdrowo i promiennie.

Katy Perry w najsłodszym świątecznym makijażu. Inspiracją były cukierki

Aby wzmocnić efekt blasku uzupełnij makijaż o odrobinę płynnego rozświetlacza i zaaplikuj go za pomocą małej gąbeczki. Pamiętaj o policzkach, łuku kupidyna i nosie.