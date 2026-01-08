Ten sposób malowania ust optycznie je powiększa i pozwala uzyskać subtelny, naturalny efekt bez wypełniaczy. Poznaj halo lips – jeden z najgorętszych trendów w makijażu na zimę 2026.

W świecie makijażu coraz częściej cenimy naturalność i brak perfekcji. Tylko w ostatnich sezonach w modzie były usta w stylu bitten berry lips – muśnięte kolorem jak po ugryzieniu soczystego owocu, czy róż na policzkach, który przypominał prawdziwy rumieniec po dniu spędzonym na słońcu. W ten sam nurt wpisuje się również makijaż ust, który coraz częściej pojawia się na wybiegach i w mediach społecznościowych. Jak wygląda efekt halo lips?

Halo lips – co to za make-up i w czym tkwi jego fenomen?

Halo lips to makijaż ust, który wyróżnia się subtelnie rozmytym, miękkim konturem inspirowanym efektem aureoli (ang. halo). Dzięki niemu usta wyglądają na pełniejsze, a jednocześnie wciąż naturalne i delikatnie podkreślone. Rozpowszechnienie tego trendu przypisuje się jednej z najpopularniejszych wizażystek gwiazd – Kate Jane Hughes, której zaufały między innymi Dua Lipa, Hailey Bieber czy Lilly Allen. Wszystko wskazuje na to, że będzie to jeden z najmodniejszych sposobów malowania ust zimą 2026. Nic dziwnego. Ta technika makijażu pozwala uzyskać naturalny, miękki efekt wypełnienia bez przerysowania.

Makijaż halo lips – dla kogo będzie dobrym wyborem i przy jakich okazjach sprawdzi się najlepiej?

Efekt aureoli w makijażu to idealny wybór dla osób, które chcą optycznie powiększyć usta, ale cenią naturalny, nieprzerysowany efekt. To make-up, który zda egzamin zarówno na co dzień, jak i przy wyjątkowych okazjach. Wszystko zależy od doboru barw. W ciągu dnia sprawdzą się odcienie nude, brudny róż czy bardzo modne brązy. Na wieczór niezawodne będą tony czerwonego wina czy śliwki. Uniwersalność jest jedną z największych zalet tej techniki. Pozwala eksperymentować z kolorem – jego natężeniem i odcieniami. To, co pozostaje niezmienne, to delikatnie rozmyty kontur, który sprawia, że makijaż urzeka nonszalancją i zmysłowością.

Jak zrobić makijaż halo lips? Wskazówki krok po kroku

Zrobienie makijażu halo lips jest prostsze, niż może się wydawać. Do wykonania go wystarczą jedynie: bronzer w kremie, mały pędzelek, konturówka oraz pomadka w innym odcieniu. Pierwszym krokiem jest obrysowanie konturu ust bronzerem przy pomocy pędzelka. Następnie poniżej tej linii nakładamy konturówkę i delikatnie rozcieramy granice. Na zakończenie wystarczy wypełnić kontur pomadką lub kredką do ust w nieco innym tonie niż obrys. To właśnie ten kolorystyczny kontrast daje pożądany efekt aureoli.