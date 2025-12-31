Pinterest przewidział, że w 2026 roku trendami będą rządziły takie estetyki jak glamoratti, poetcore, khaki, opera, czy extra celstial. Ten ostatni stanie się jednym z najmodniejszych i wprowadzi do naszego życia więcej futurystycznej egzotyki. Królowały będą makijaże w stylów alien core i holo. Machamy więc do klasyki na pożegnanie i witamy się z tym, co nie do końca nieznane i nowe, bo w 2025 roku już zakorzenione.

Extra celstial wkracza na rynek beauty

„W 2026 roku Gen Z i Millenialsi idą w stronę międzygalaktyczności. Pomyśl o holograficznych akcentach, opalizujących cieniach do powiek wyglądających jak księżycowy pył i kosmicznych sylwetkach prosto z filmu science‑fiction. Obcy wylądowały i miały znakomity gust”.

– pisze Pineterest.

Jakie kosmetyki zawładną mediami społecznościowymi i półkami w drogeriach? Opalizujące cienie, metaliczne akcenty i perłowe wykończenia. W nadchodzącym roku będziemy inspirowały się science fiction i perłowymi pigmentami rodem z innego dobrze znanego nam trendu. Sięgniemy więc po syrenie łuski i wrócimy do malowania paznokci aura. Niewątpliwie ważną częścią tego trendu będą zatem wszelkiego rodzaju rozświelacze, choć będzie on widoczny nie tylko w makijażu, bo również w wystroju wnętrz i w modzie.