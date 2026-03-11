Malują na twarzy subtelne rumieńce i przywracają jej blask. Róże do policzków z drobinkami to sposób na skórę pełną witalności. Wybrałyśmy 3 najlepsze, łączące trwały pigment ze świetlistym wykończeniem.

Choć kluczem do zdrowo wyglądającej cery jest połączenie zbilansowanej diety, picia wody i odpowiednio dobranej pielęgnacji, niektóre kosmetyki do makijażu potrafią poprawić jej koloryt i przywrócić blask. Numerem jeden na liście tych, które sprawiają, że cera natychmiast staje się pełna życia, jest róż do policzków z drobinkami. Po pierwsze: daje efekt naturalnego rumieńca. Po drugie: delikatnie rozświetla i modeluje rysy. Już niewielka jego ilość potrafi odmienić make-up i sprawić, że wygląda on świeżo i dziewczęco.

Dobry rozświetlający róż do policzków – jaki wybrać?

Do niedawna kojarzył się z brokatem zarezerwowanym na wieczorne wyjścia, ale eksperci udoskonalili jego formułę, by dawał naturalny, świetlisty finisz. Dziś pod hasłem “rozświetlający róż do policzków” znajdziemy produkty, które łączą dobrze wyważone, kolorowe pigmenty z drobno zmielonymi drobinkami odbijającymi światło. Dzięki temu dają efekt rumieńca i subtelnie lśniącej tafli. Właśnie tak działają te 3 produkty, które zyskały uznanie wielu Polek.

1 Glam Blush Swederm Kup teraz Ten rozświetlający róż do policzków od marki Swederm pozwala uzyskać efekt naturalnego rumieńca, rozświetla skórę i podkreśla kości policzkowe. Jego aksamitna formuła z drobinkami łatwo się rozprowadza, nie tworzy plam i wyróżnia się ponadprzeciętną trwałością. Co więcej róż dostępny jest w kilku różnych odcieniach, m. in. Pink Margarita, Cosmopolitan czy nieco bardziej brzoskwiniowy – Prosecco

2 Mineralize Blush MAC Kup teraz Ten róż od MAC to tak naprawdę drobno zmielone minerały, które po nałożeniu na skórę dają piękne, perłowe wykończenie. “Świetnie się rozprowadza, ma piękne kolory i długo utrzymuje się na skórze.” – piszą na jego temat internautki.