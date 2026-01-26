Codzienny demakijaż, niedobory witamin czy nieprawidłowo wykonane zabiegi kosmetyczne to tylko niektóre z wielu czynników osłabiających rzęsy. Pomóc może dobre serum, ale też tusz do rzęs wzbogacony o cenne składniki pielęgnujące. Wybrałyśmy 3 maskary, które odżywiają włoski.

Rzęsy wypadają – to zupełnie naturalne. Zdarza się jednak, że tracimy ich więcej niż zwykle. Warto wtedy zadbać o pielęgnację, która odżywi włoski, wzmocni cebulki i przyspieszy ich wzrost. Do wyboru mamy nie tylko sera i odżywki, ale też maskary, które podkreślają spojrzenie, ale też wspierają regenerację włosków.

Pielęgnujące tusze do rzęs – co zawierają?

Jednym z najczęściej wykorzystywanych składników jest olej rycynowy, który odżywia rzęsy i chroni je przed wpływem czynników zewnętrznych. Dobre pielęgnujące maskary często zawierają też inne oleje roślinne i woski, które powlekają rzęsy i wzmacniają je od nasady po końce. Coraz większą popularność zyskują też tusze do rzęs z peptydami, które działają podobnie jak serum, ale też nadają włoskom kolor, wydłużają je i pogrubiają.

Jeśli Twoje rzęsy są osłabione, krótkie czy nadmiernie wypadają, sprawdź pielęgnacyjne maskary, które zbierają najlepsze opinie wśród Polek.

