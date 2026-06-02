Ma trwałość do 8 godzin, delikatne drobinki i formułę, która pielęgnuje skórę. Ten błyszczyk włoskiej marki Kiko Milano daje efekt pełnych, apetycznych ust i długotrwale nawilża. “Cudowny” – piszą na jego temat Polki.

Dobry błyszczyk do ust potrafi nie tylko dopełnić make-up, ale też pielęgnować skórę. Dokładnie tak działa kultowy Kiko Milano 3D Hydra z formułą wzbogaconą o olej z nasion bawełny i witaminę E.

Błyszczyk do ust Kiko Milano 3D Hydra – efekt pełnych ust na wyciągnięcie ręki

Włoska marka Kiko Milano od dekad tworzy wyjątkowe kosmetyki do makijażu, którym zaufało już wiele kobiet na całym świecie. Jednym z najchętniej wybieranych produktów z portfolio jest słynny błyszczyk z efektem 3D. Jego formuła nie tylko pokrywa usta delikatną woalką koloru i zapewnia trójwymiarowy blask, ale też pielęgnuje skórę. W składzie znajdziemy między innymi oleje roślinne: z lnu i bawełny, tokoferol czy ekstrakt z uczepu o właściwościach wygładzających i antyoksydacyjnych. Efekt? Pełniejsze, nawilżone i lśniące usta, które wyglądają na optycznie wygładzone i delikatnie powiększone.

Błyszczyk Kiko Milano 3D hydra dostępny jest w kilku różnych odcieniach – od subtelnego jasnego różu aż po tony nude wpadające w brąz. Formuła nie klei się i utrzymuje się na ustach przez długie godziny.

Opinie o błyszczyku do ust Kiko Milano 3D Hydra – co sądzą o nim Polki?

O jego fenomenie najlepiej świadczą opinie. Błyszczyk do ust Kiko Milano 3D Hydra Polki pokochały za trwałość, soczyste kolory i długotrwałe nawilżenie.

Piękny kolor, bardzo długo się utrzymuje, kocham. Długo zostaję na ustach i nawilża Zapoznałam się z nim 2. lata temu i od tej pory zagościł w mojej kosmetyczce. Kolor różowy jest bardzo dyskretny z błyszczącymi drobinkami. Idealny błyszczyk. Pięknie pachnie, nawilża usta, nie klei się i daje uczucie przyjemnego zmiękczenia.

To tylko niektóre z wielu recenzji na jego temat. W regularnej cenie zapłacimy za niego ok. 62 zł.