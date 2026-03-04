Firmy kosmetyczne nieustannie zasypują nas nowościami- co sezon pojawiają się kolejne „rewolucyjne” formuły, innowacyjne szczoteczki i obietnice spektakularnego efektu. W gąszczu premier trudno jednak znaleźć tusz do rzęs, który naprawdę spełni oczekiwania. Idealna maskara powinna wydłużać, pogrubiać, nie sklejać włosków i nie zostawiać grudek. A przy tym nie obciążać rzęs i utrzymywać się przez cały dzień bez osypywania.

Zdaniem wielu internautek te wymogi spełnia produkt marki L’Oréal Paris. A konkretnie mowa tu o maskarze Telescopic, którą teraz możesz upolować w znacznie niżej cenie ze specjalnym kodem na stronie Notino.

Internautki pokochały ten tusz do rzęs marki L’Oréal Paris

Co sprawia, że to właśnie ten tusz zdobył skradł serca internautek? Maskara spektakularnie wydłuża rzęsy, jednocześnie wyraźnie zwiększając ich objętość. Spojrzenie staje się bardziej wyraziste i uwodzicielskie już po pierwszej warstwie. Sekret tkwi w precyzyjnej, smukłej szczoteczce o „teleskopowej” konstrukcji, która dociera nawet do najkrótszych włosków i równomiernie pokrywa je od nasady aż po same końce.

Kremowa formuła łatwo rozprowadza się na rzęsach, nie tworząc grudek i nie sklejając ich. Dzięki temu efekt jest wyraźny, ale wciąż elegancki- bez ciężkości czy sztucznego przerysowania. Rzęsy zyskują długość, optyczne zagęszczenie i delikatne podkręcenie, a makijaż wygląda niemal jak profesjonalnie wykonany.

Najlepszy tusz jaki kiedykolwiek miałam, nie spodziewałam się aż takiego efektu, a mam krótkie i jasne rzęsy, cudo; Polecam efekt wydłużenia gwarantowany; Ten tusz jest wspaniały. Kocham go, ale trzeba nauczyć się go używać. Efekt robi fenomenalny wydłuża i pogrubia ogólnie bardzo polecam.

– zachwycają się internautki.

Sposób aplikacji: wystarczy przeciągnąć szczoteczką od nasady ku końcówkom płynnym ruchem. Dla mocniejszego efektu można dołożyć kolejną warstwę, budując intensywność bez obaw o sklejanie.