Naturalna, promienna skóra to znak rozpoznawczy Hailey Bieber. Modelka od lat stawia na makijaż, który daje efekt second-skin zamiast pełnego krycia. Jednym z jej ulubionych trików jest mieszanie różu do policzków z kremem nawilżającym – niewielka zmiana, która robi ogromną różnicę.

Hailey Bieber od dawna wyznacza trendy w makijażu, a jej tutoriale biją rekordy popularności w sieci. Na jednym z nich pokazała trik, który daje efekt zdrowego rumieńca. Zamiast nakładać róż bezpośrednio na policzki, modelka aplikuje go na wierzch dłoni, a następnie miesza go z odrobiną kremu nawilżającego. Dopiero wtedy wklepuje go w skórę: na kości policzkowe i grzbiet nosa. Efekt? Cera wygląda świeżo, świetliście, bardzo naturalnie, zupełnie tak, jak zarumieniona pod wpływem mrozu czy ciepła – bez ostrych granic, smug i ciężkiej warstwy makijażu.

Dlaczego trik Hailey Bieber z różem do policzków działa?

Połączenie różu z kremem rozcieńcza pigment, dzięki czemu kolor na policzkach wygląda subtelniej i bardziej naturalnie. Co więcej: nie pokrywa skóry, lecz delikatnie się z nią stapia i dodaje jej blasku. To świetny sposób na przywrócenie poszarzałej, zmęczonej skórze zdrowego kolorytu i delikatnego rumieńca.

@melisekrem Hailey Bieber Blush Hack 🩷 trying out Hailey’s method of adding moisturiser to a powder blush to create a soft, natural and glowy blush that’s easy apply – would you try this? Products: @YSL Beauty make me blush powder blush (shade 03) @rhode skin barrier butter cream #makeup #makeuptutorial #haileybieber #makeuphack #blush ♬ som original – andromeda

Mieszanie różu z kremem nawilżającym – dla kogo będzie dobrym wyborem?

Trik, który uwielbia Hailey Bieber, to idealne rozwiązanie dla osób z cerą suchą, odwodnioną i pozbawioną witalności, ale nie tylko. Świetnie sprawdzi się, jeśli chcesz zatuszować oznaki zmęczenia i przywrócić skórze zdrowy, wypoczęty wygląd. Będzie także znakomitym wyborem dla osób, które uwielbiają delikatny make-up no-make-up.

Jak połączyć róż do policzków z kremem?

To prostsze, niż może się wydawać. Wystarczy nałożyć odrobinę różu na wierzch dłoni, a następnie dodać niewielką ilość kremu. Następnie musimy wymieszać produkty palcem do uzyskania jednolitej konsystencji i wklepać delikatnie opuszkami na wysokości kości policzkowych czy grzbiecie nosa.