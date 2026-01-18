Dla wielu z nas codzienny makijaż jest bardzo ważny. Odpowiednio dobrane kosmetyki potrafią podkreślić naturalną urodę, dodać pewności siebie i sprawić, że czujemy się lepiej we własnej skórze. Coraz częściej sięgamy więc po produkty, które nie maskują, a subtelnie wydobywają to, co najpiękniejsze. Właśnie dlatego tak dużą popularnością cieszą się lekkie formuły dające efekt świeżej, promiennej cery. Jednym z takich kosmetyków jest róż w płynie od YSL, który szturmem podbił media społecznościowe i zbiera entuzjastyczne opinie internautek.

Make Me Blush Blurring Liquid Blush- naturalny rumieniec w nowoczesnej odsłonie

Yves Saint Laurent Make Me Blush Blurring Liquid Blush to propozycja dla kobiet, które cenią sobie naturalny efekt i komfort noszenia przez cały dzień. Róż ma kremową konsystencję, która po aplikacji zmienia się w miękkie, pudrowe wykończenie. Dzięki temu idealnie wtapia się w skórę, tworząc subtelny efekt soft-focus i delikatnie rozpraszając światło na policzkach.

Formuła pozwala stopniować intensywność koloru- od bardzo naturalnego, ledwo widocznego rumieńca po bardziej wyrazisty akcent. To sprawia, że kosmetyk świetnie sprawdzi się zarówno w codziennym, minimalistycznym makijażu, jak i przy bardziej dopracowanych lookach. Dodatkowym atutem jest trwałość sięgająca nawet do 12 godzin, bez uczucia ciężkości czy dyskomfortu.

Róż zapewnia jednolite, gładkie wykończenie i delikatny kolor, który wygląda jak naturalne zaróżowienie skóry. Kremowo-pudrowa formuła sprawia, że produkt nie podkreśla niedoskonałości, a policzki przez cały dzień prezentują się świeżo i promiennie.

Obłędny róż, nie potrzeba na skórze nic więcej

– zachwycają się użytkowniczki Notino.pl

Sposób aplikacji

Róż w płynie Yves Saint Laurent Make Me Blush Blurring Liquid Blush najlepiej nakładać opuszkami palców, delikatnie wklepując go w skórę. Intensywność koloru można łatwo stopniować, dopasowując efekt do własnych preferencji i okazji.