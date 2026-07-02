Dobry róż do policzków potrafi przywrócić cerze zdrowy wygląd i dodać jej blasku. Jeśli wciąż nie znalazłaś odpowiedniego, sprawdź ten od marki NYX Professional Make-up. Jego innowacyjna formuła sprawia, że blenduje się jak masło. A cena? Zachęca.

W sztyfcie, w płynie, w kamieniu – na rynku znajdziemy dziś róże do policzków o różnych formułach i konsystencjach, ale Buttermelt Blush od NYX Professional Make-up zdecydowanie wyróżnia się na ich tle. Bijący rekordy popularności kosmetyk łączy dwie tekstury. To róż w pudrze, który po nałożeniu na skórę zamienia się w delikatne, kremowe masełko. Co więcej: zawiera cenne składniki, które pielęgnują cerę. Jest tylko jedno „ale” – jest bardzo mocno napigmentowany, dlatego wymaga odrobiny wprawy przy nakładaniu.

1 Buttermelt Blush NYX Kup teraz To intensywnie napigmentowany róż do policzków w pudrze, którego formułę wzbogacono o kompozycję trzech roślinnych maseł: mango, shea i migdałowego. Dzięki temu po nałożeniu na skórę łatwo się blenduje i zapewnia jej świeży, promienny wygląd.

Popularny róż do policzków NYX to łatwo dostępna, budżetowa propozycja. Zakup nie zrujnuje Twojego portfela, a wybierać możesz spośród 12 różnych odcieni pasujących do różnych typów urody. Same za siebie mówią opinie na temat produktu.

Produkt rozprowadza się jak masełko. Super róż, piękny kolor, dobrze napigmentowany. Miękki, kremowy, cudowny, mam już kilka kolorów.

Piszą na jego temat internautki, choć ostrzegają, by uważać z ilością nakładanego różu – wystarczy odrobina.