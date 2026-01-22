Pielęgnacja to podstawa udanego makijażu, ale jeszcze lepiej, kiedy to makijaż pielęgnuje skórę. Tak działa podkład-serum – kosmetyk, który ujednolica cerę, tuszuje niedoskonałości, a przy tym intensywnie nawilża i przywraca blask.

W dobie ogromnego wyboru kosmetyków, poszukując tych, które zostaną z nami na dłużej, mamy coraz większe wymagania. Dobry podkład powinien nie tylko wyrównywać koloryt cery i tuszować niedoskonałości, ale też pielęgnować skórę. Dokładnie takie działanie ma serum od marki L’Oreal Paris.

Podkład w serum od L’Oreal – połączenie pielęgnacji i makijażu

Ma ultra-lekką formułę. Perfekcyjnie stapia się ze skórą. Poprawia jej koloryt i zmniejsza widoczność niedoskonałości. Podkład L’Oreal Paris True Match Nude Plumping Tinted Serum to kosmetyk 2w1 – z jednej strony nadaje cerze zdrowy, promienny wygląd, z drugiej – nawilża ją i długotrwale wygładza. Jego recepturę wzbogacono o 1% kwas hialuronowy, który zapewnia nawilżenie na długie godziny. Zawarte w nim łagodne pigmenty dają lekkie krycie typu no-make-up i rozświetlają skórę. Na tym nie koniec.

84% konsumentek potwierdza, że po kilku tygodniach stosowania serum koloryzującego od L’Oreal ich skóra była widocznie gładsza i bardziej elastyczna. Ten podkład może okazać się doskonałym wyborem dla osób, które cenią naturalnie wyglądający make-up i lubią, kiedy makijaż idzie w parze z pielęgnacją. Dostępny jest w czterech różnych odcieniach i kosztuje ok. 60 zł. Można jednak kupić go taniej w promocji.