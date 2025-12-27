Cold blue, czyli zimny odcień niebieskiego, będzie jednym z najważniejszych kolorów 2026 roku. Chłodny, czysty ton idealnie wpisuje się w rosnącą potrzebę spokoju. Rynek beauty i fashion coraz częściej będzie sięgał po zimne błękity jako alternatywę dla klasycznej czerni czy szarości.

Zimny niebieski – najmodniejszy odcień 2026 roku

W 2026 roku zimny niebieski będzie funkcjonował równolegle z kolorem roku Pantone, tworząc z nim spójny duet trendów. Podczas gdy kolor Pantone tradycyjnie wyznacza emocjonalny kierunek sezonu, zimny niebieski stanie się jego stylowym uzupełnieniem. Zimny niebieski to odwołanie do natury, które często wpada również w odcienie szarości. W połączeniu ze srebrem, bielą lub chłodnymi odcieniami szarości stworzy estetykę wyrafinowaną i bardzo aktualną.

Poznaj odcień, który nie ma zamiaru się do nikogo ocieplać. Pokolenia Gen Z i Millennials wnoszą w 2026 roku lodowatą elegancję do absolutnie wszystkiego- od płaszczy w chłodnych tonacjach, przez dodatki inspirowane lodowcami, aż po najbardziej mroźne koktajle. To spadek temperatury, na który wszyscy czekaliśmy.

-podaje Pinterest.

Popularność cold blue w 2026 roku wynika również z jego uniwersalności. Obok koloru Pantone 2026 stanie się jednym z kluczowych wyborów sezonu.