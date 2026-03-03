Kosztuje niespełna 6 zł, a dorównuje drogim kosmetykom. Ten błyszczyk do ust bije rekordy popularności wśród Polek. Zapewnia efekt glossy lips i kolor, który przyciąga spojrzenia.

To już oficjalne: błyszczyki do ust wróciły do łask w wielkim stylu. Przez wpływ K-beauty jednym z wiodących trendów w makijażu stał się efekt tafli wyróżniający się świetlistym wykończeniem i lekkim kolorem. Aby go uzyskać, wbrew pozorom nie musimy wydawać fortuny na drogi kosmetyk. Polki pokochały ten produkt za kilka złotych. Zapewnia wymarzony błysk i delikatnie nawilża skórę.

Błyszczyk do ust Essence Juicy Bomb – sposób na lśniący make-up w koreańskim stylu

Błyszczyk Essence Juicy Bomb lśniące wykończenie bez nieprzyjemnego uczucia lepkości. Jego formuła zawiera cenne składniki pielęgnujące skórę, takie jak olej ze słodkich migdałów, ekstrakt ze stewii czy witamina E. To komponenty, które przywracają ustom nawilżenie i aksamitną miękkość. Kosmetyk jest dostępny w różnych odcieniach: od naturalnego, idealnego do noszenia na co dzień, aż po soczystą czerwień czy intensywny róż. Ponadto ma przepiękny, owocowy zapach, za który pokochały go Polki.

Opinie o błyszczyku do ust Essence Juciy Bomb – co sądzą internautki?

Idealnie błyszczące wykończenie, właściwości pielęgnacyjne i nieklejąca się formuła – to tylko niektóre z wielu powodów, przez które ten kosmetyk niemal ciągle jest wyprzedany. Nie bez znaczenia jest też zaskakująco niska cena – ok. 6 zł. Same za siebie mówią opinie o produkcie, jakie można przeczytać w internecie.

Nawilża usta, nadaje im soczysty połysk i przyjemnie pachnie. Nie jest zbyt klejący, więc wygodnie się go nosi, nawet gdy wieje wiatr. Fantastyczny, świetnie nawilża, kolor piękny. Piękna tafla na ustach.

Piszą na jego temat Polki. Błyszczyk Essence Juicy Bomb uzyskał średnią ocenę 4,8/5 przy blisko 1000 wystawionych ocen.