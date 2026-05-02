Ma miękką, kremową konsystencję, łatwo się rozprowadza i daje efekt zdrowego rumieńca. Ten róż w sztyfcie to połączenie makijażu i pielęgnacji. W składzie ma między innymi masło z granatu i skwalan.

Kremowy róż do policzków to szybki sposób na to, by dodać cerze blasku i podkreślić jej zdrowy koloryt. Ten od marki Paese nie tylko idealnie sprawdza się do konturowania, ale też odżywia skórę i sprawia, że wygląda na wypoczętą. To zasługa cennych składników aktywnych, o które wzbogacono jego formułę.

Masełkowy róż do policzków Paese Butter Blend x Żurawska – jak działa?

Kremowy róż w sztyfcie Paese Butter Blend x Żurawska to kosmetyk, który nadaje skórze zdrowy, promienny wygląd. Daje efekt naturalnego rumieńca, a przy tym ma działanie pielęgnujące. Na uwagę zasługuje przede wszystkim jego formuła przypominająca miękkie masło. Dzięki niej stick z lekkością sunie po skórze, a blendowanie koloru to czysta formalność. W składzie znajdziemy nie tylko trwały pigment, ale też cenne składniki aktywne:

skwalan,

masło z granatu,

olej z awokado,

ceramidy.

Dzięki tym komponentom zapewnia cerze długotrwałe nawilżenie i maksymalne uczucie komfortu. Co więcej: ma piękne, naturalne odcienie: coral – z brzoskwiniowymi tonami, bloom – w czystym różowym kolorze i peony – w chłodnej, malinowej tonacji.

1 Masełkowy róż do policzków Paese Kup teraz

Opinie o różu do policzków Paese Butter Blend x Żurawska – tak piszą o nim Polki

Pielęgnacyjne właściwości, masełkowa formuła i naturalne kolory – wszystko to sprawia, że Polki uwielbiają ten róż do policzków.

Cudownie miękkie i trwałe – rozprowadza się jak masełko i pięknie blenduje. Fantastyczny produkt. Piękny kolor, przyjemny zapach. Przepiękny kolor! Blenduje się jak masełko.

Piszą na jego temat internautki.