Daje idealne, matowe wykończenie, ujednolica koloryt cery i pielęgnuje skórę. Ten różowy puder ryżowy w aż 99,8% składa się z naturalnych komponentów. To ideał na oznaki zmęczenia i nadmiar sebum.

Puder to ostatni szlif w makijażu. Idealny powinien nie tylko przedłużać jego trwałość, ale też nadawać skórze zdrowy wygląd. Ten od marki Paese robi jeszcze więcej. Jego wegańska formuła łagodzi podrażnienia i zapobiega niepożądanemu błyszczeniu się cery przez cały dzień.

Jak działa sypki puder Paese Raspberry?

Malinowy puder ryżowy od Paese to kosmetyk 2w1. Z jednej strony ujednolica cerę, redukuje oznaki zmęczenia i gwarantuje długotrwały, matowy finisz. Z drugiej – pielęgnuje skórę i poprawia jej kondycję. Jego działanie to zasługa starannie dobranych składników naturalnych. Znajdziemy tu między innymi olej z pestek malin, który nie tylko wspiera barierę ochronną naskórka, ale też delikatnie odżywia i chroni przed wpływem wolnych rodników. Na tym nie koniec. Formułę pudru wzbogacono o olej z wąkrotki azjatyckiej, alantoinę i betainę. Dzięki temu działa jak delikatny opatrunek łagodzący podrażnienia.

To połączenie składników to prawdziwy kojąco-nawilżający kompleks idealny dla cery wrażliwej, suchej czy trądzikowej. Kosmetyk dodatkowo matuje na długie godziny i sprawia, że makijaż dłużej pozostaje nienaruszony.

Opinie o malinowym pudrze Paese – co piszą Polki?

Ze względu na właściwości matujące, dobry skład i wegańską formułę malinowy puder Paese Raspberry zyskał duże uznanie Polek. Świadczą o tym opinie o kosmetyku.

Pięknie pachnie i tworzy piękne wykończenie. Super. Wiosną lekko przypudrowana twarz rano i 1 poprawka w ciągu dnia wystarcza. Dla mnie rewelacja pod każdym względem.Trzyma mat, pięknie wykańcza makijaż, buzia po nim wygląda świeżo, a do tego ma obłędny malinowy zapach.

Piszą internautki. Jeśli szukasz lekkiego, pielęgnującego pudru na wiosnę, ten może okazać się strzałem w dziesiątkę. Kosztuje ok. 34 zł.