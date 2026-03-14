Podkład tak lekki, że nie czuć go na twarzy, a jednocześnie zapewniający dobre krycie? Poznaj faworyta wielu Polek. Catrice HD Liquid Coverage wyrównuje cerę i ukrywa niedoskonałości bez uczucia ciężkiej warstwy.

Ma płynną formułę, szklaną buteleczkę z pipetą i daje perfekcyjne, aksamitne wykończenie. Ten lekki podkład nieprzypadkowo zyskał uznanie wielu osób. Został zaprojektowany w taki sposób, by skutecznie tuszować zaczerwienienia, przebarwienia czy drobne blizny bez obciążania cery. Świetnie sprawdzi się wiosną.

Catrice HD Liquid Coverage – jak działa uwielbiany podkład do twarzy?

Podkład Catrice HD Liquid Coverage mimo lekkiej, płynnej konsystencji zapewnia średnie krycie, które można budować. Dobrze ukrywa niedoskonałości i wyrównuje koloryt cery. W przeciwieństwie do innych produktów wtapia się w skórę i jest na niej niemal niewyczuwalny. Co więcej: redukuje błyszczenie, dlatego jest polecany osobom z cerą tłustą czy mieszaną.

Formułę podkładu wzbogacono o cenne składniki pielęgnujące, m. in. glicerynę, która chroni przed utratą wody z naskórka, witaminę E o właściwościach antyoksydacyjnych czy niacynamid, który ujednolica koloryt cery. Ponadto kosmetyk jest wegański i zapewnia blisko 24-godzinną trwałość. Ze względu na lekkość, dobre krycie i wsparcie pielęgnacyjnych komponentów Catrice HD Liquid Coverage to podkład idealny na co dzień. Pozwala czuć się pewnie przez wiele godzin, a jednocześnie cieszyć się komfortem noszenia makijażu.

Opinie o podkładzie Catrice HD Liquid Coverage

Ten płynny podkład to jeden z absolutnych bestsellerów marki Catrice. Polki pokochały go za połączenie lekkiej formuły i funkcji kamuflażu. Same za siebie mówią opinie na jego temat.

Nie tworzy skorupy, wręcz wtapia się w skórę. Twarz wygląda naturalnie, nie jest „pomalowana”, jest lepiej niż dobrze. Pięknie tuszuje niedoskonałości, twarz wygląda zdrowo i naturalnie.

Czytamy na temat kosmetyku w serwisie internetowym drogerii Hebe. Podkład jest dostępny w różnych odcieniach i kosztuje ok. 32 zł.