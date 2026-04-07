Wiosną z chęcią zamieniamy klasyczne podkłady na formuły lżejsze i pielęgnujące skórę, które dają efekt second skin. Dokładnie tak działa ten krem BB, który w aż 98 procentach składa się z naturalnych składników. Pachnie jak drogie perfumy i pozostawia cerę aksamitnie gładką.

Gdy temperatury za oknem rosną, dla wielu osób to właśnie on staje się bazą codziennego makijażu. Dobry krem BB powinien delikatnie tuszować niedoskonałości, upiększać cerę i zapewniać jej optymalny poziom nawilżenia. Ten od marki Paese dodatkowo optycznie bluruje pory i chroni cerę przed miejskimi zanieczyszczeniami.

Paese BB Cream – jak działa ten lekki zamiennik podkładu?

Wiosną wybieramy kosmetyki, które pozwalają skórze oddychać. To dlatego wiele z nas odkłada klasyczny podkład na dno szuflady. Jego miejsce zajmuje często lżejszy krem BB, który nie tylko wyrównuje koloryt cery i tuszuje drobne niedoskonałości, ale przede wszystkim nie obciąża skóry i delikatnie ją pielęgnuje. Ten od Paese dodatkowo pięknie pachnie i daje świeże, satynowe wykończenie. Prawie w całości składa się z naturalnych komponentów, a jego pielęgnacyjne właściwości to zasługa takich ingrediencji, jak:

kwas hialuronowy, który intensywnie nawilża i długotrwale chroni naskórek przed przesuszeniem,

wyciąg z omanu wielkiego, który chroni cerę przed zanieczyszczeniami miejskimi,

oleje z opuncji figowej i róży, które wspierają proces regeneracji skóry.

Kosmetyk ma lekką, nawilżającą formułę i kojący zmysły zapach, za który odpowiada zawarty w recepturze olej eteryczny z bergamotki. Zapewnia lekkie krycie i sprawia, że cera wygląda na jedwabiście gładką.

Opinie o kremie BB Paese – jak oceniają go Polki?

BB Cream Paese to idealny wybór dla osób, które poszukują ultralekkiej alternatywy dla podkładu, dającej subtelne, satynowe wykończenie. Choć nie zapewnia pełnego krycia, pięknie stapia się ze skórą i na pewno przypadnie do gustu miłośnikom naturalnie wyglądającego makijażu. Potwierdzają to opinie internautek.

Po prostu uwielbiam. Jedyny krem BB który mi przypadł do gustu. Zdecydowanie najlepszy krem BB. Ładnie wygląda po całym dniu. Świetny krem BB, ładnie wyrównuje koloryt, bardzo dobrze się rozprowadza na skórze, zarówno palcami jak i gąbeczką.

W serwisie internetowym drogerii Hebe użytkowniczki oceniły kosmetyk na 4,7/5. W regularnej cenie kosztuje ok. 54 zł, ale można upolować go taniej w promocji.