Marzy Ci się zdrowo wyglądająca, lśniąca cera bez podkładu? Ten lekki krem BB może okazać się pozytywnym zaskoczeniem. Kryje niedoskonałości, nadaje skórze promienny wygląd i chroni ją przed promieniowaniem UV.

Dobry krem BB w ciepłe dni zdecydowanie wygrywa z klasycznym podkładem. Jest lżejszy, daje uczucie komfortu na twarzy, a przy tym wyrównuje koloryt skóry i dodaje jej blasku. Dokładnie tak działa ten od Pierre Rene, z jednym dodatkowym plusem: ma filtr SPF 50+.

Krem BB Pierre Rene Professional Glow Touch – jak działa?

Krem BB Pierre Rene Professional Glow Touch to hybryda pielęgnacji i makijażu. Z jednej strony ujednolica koloryt cery, tuszuje wszelkie niedoskonałości i optycznie rozświetla skórę. Z drugiej – dobrze chroni cerę przed promieniowaniem UVA i UVB. To zasługa wysokiego filtra SPF 50+. Kosmetyk ma ultra lekką, płynną formułę, dzięki czemu nie tworzy efektu maski, a raczej pokrywa skórę delikatną woalką koloru. Dopasowuje się do cery, zmniejsza widoczność porów i daje piękne, rozświetlone wykończenie, o którym marzymy szczególnie latem. To idealna opcja do zabrania w podróż i do stosowania na co dzień.

Opinie o kremie BB Pierre Rene Professional Glow Touch – co sądzą o nim Polki?

Lekki krem BB od Pierre Rene dostępny jest w czterech różnych odcieniach. Polki pokochały go za to, że doskonale łączy bardzo subtelną formułę z dobrym kryciem. Ponadto sprawia, że cera wygląda promiennie i zdrowo, a przy tym jest odpowiednio chroniona przed słońcem.

To jest idealny krem BB. Ma płynną konsystencję, przez co, jest bardzo wydajny. Idealnie kryje niedoskonałości. Rewelacja!!! Pięknie kryje a jednocześnie jest lekki. Piękne wykończenie – taki satynowy glow Dobre krycie, mimo tego że jest lekki. Używam go latem jak i zimą no i oczywiście wielki plus za to, że ma spf 50.

To tylko niektóre z wielu opinii na jego temat. W regularnej cenie kupimy go za około 55 zł.