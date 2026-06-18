Dobry bronzer potrafi nie tylko podkreślić rysy, ale też nadać skórze promienny, delikatnie opalony koloryt. Ten kremowy produkt od polskiej marki Eveline dodatkowo słodko pachnie. „Najlepszy bronzer, jaki miałam”, „Uwielbiam!”, „Wtapia się w skórę jak masełko.” – to tylko niektóre z wielu komentarzy na jego temat.

Ma przyjemną, kremową formułę, czekoladowy zapach i składniki, które pielęgnują skórę. Ten kremowy bronzer do twarzy to jeden z najchętniej wybieranych produktów do konturowania. Kosztuje niecałe 36 zł, a odżywia cerę i dodaje jej blasku.

Bronzer Eveline Cosmetics Choco Glamour – jak działa?

Bronzer w kremie z serii Choco Glamour to kosmetyk, który nie tylko idealnie sprawdza się w konturowaniu twarzy, ale też pielęgnuje skórę. Jego formułę wzbogacono o składniki o silnym działaniu nawilżającym, m. in. skwalan i witaminę E, która chroni cerę przed stresem oksydacyjnym. Bronzer ma miękką, masełkową konsystencję. Łatwo się blenduje i nie pozostawia plam. Co więcej: pachnie czekoladą i nadaje cerze delikatnie opalony koloryt.

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Opinie o bronzerze Eveline Choco Glamour – jak oceniają go Polki?

Kremowy bronzer od Eveline niezmiennie cieszy się ogromną popularnością wśród Polek, które pokochały go za formułę miękkiego masła, pielęgnacyjne właściwości i kolor, który dopasowuje się do natury. W serwisie internetowym drogerii Hebe oceniono go blisko 450 razy.

Bardzo dobrze się aplikuje, ma idealny kolor podkreślający linie policzków. Pięknie pachnie, niewielka ilość, a makijaż wygląda pięknie. Ciężko zrobić sobie nim krzywdę. Jak masełko, zero problemów z nałożeniem i rozblendowaniem za pomocą pędzla. Super odcień, nadaje mojej skórze opalony kolor.

Czytamy w komentarzach. Kosmetyk dostępny jest w dwóch odcieniach i kosztuje 35,99 zł.